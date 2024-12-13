Criador de Vídeos Tutoriais para Iniciantes: Crie Vídeos Instrutivos Envolventes

Crie vídeos instrutivos profissionais com avatares de IA, sem necessidade de habilidades de edição.

336/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo 'como fazer' envolvente de 45 segundos voltado para aspirantes a criadores de conteúdo, mostrando um truque rápido de edição. Este vídeo deve apresentar uma estética visual moderna e dinâmica com exemplos na tela e legendas precisas para ajudar na compreensão, complementado por mídia relevante da biblioteca de mídia para ilustrar os pontos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial de produto de 30 segundos para equipes de marketing, explicando um novo recurso de software. O vídeo precisa de um estilo visual profissional e elegante, utilizando um fluxo de trabalho claro de texto para vídeo a partir de um roteiro e modelos e cenas personalizadas para manter a consistência da marca, garantindo uma compreensão rápida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial de 60 segundos para iniciantes, voltado para educadores ou criadores de cursos online, demonstrando como configurar uma ferramenta de aula online sem experiência prévia. Empregue um estilo visual simples e claro, utilizando um avatar de IA acessível e garantindo que a exportação final esteja perfeitamente otimizada para várias plataformas usando redimensionamento e exportações de proporção de aspecto, tornando a criação de vídeos fácil e acessível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais para Iniciantes

Crie vídeos instrutivos profissionais e envolventes em minutos, mesmo sem experiência prévia em edição, transformando informações complexas em tutoriais claros e fáceis de entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece digitando ou colando seu roteiro de vídeo diretamente na plataforma, estabelecendo a base para seu tutorial.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares humanos de IA para ser o rosto do seu tutorial, dando vida às suas instruções.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Melhore a clareza e a acessibilidade incorporando texto para fala para narrações naturais e legendas automáticas às suas cenas.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Finalize seu projeto no editor de vídeo online intuitivo e exporte seu tutorial finalizado no formato de proporção desejado, pronto para ser compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Instrutivos Curtos para Redes Sociais

.

Crie facilmente clipes tutoriais curtos e impactantes para redes sociais para explicar conceitos rapidamente e chamar a atenção.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos tutoriais envolventes com o HeyGen?

O HeyGen capacita os criadores a produzir vídeos instrutivos atraentes usando avatares humanos de IA e tecnologia de texto para fala. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo e elementos de design para dar vida aos seus tutoriais de produtos ou instruções passo a passo, mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo.

O HeyGen oferece avatares personalizados para tutoriais de produtos personalizados?

Sim, o HeyGen permite que você eleve a presença da sua marca criando avatares personalizados que podem apresentar seus tutoriais de produtos ou treinamentos de software com autenticidade. Este recurso ajuda as empresas a manter uma imagem de marca consistente em todo o seu conteúdo de vídeo.

Que tipos de vídeos instrutivos o HeyGen pode me ajudar a produzir rapidamente?

O HeyGen é ideal para gerar uma variedade de vídeos instrutivos, incluindo tutoriais de produtos, treinamentos de software e tutoriais rápidos para redes sociais. Seu editor de vídeo online intuitivo e gerador de roteiros de IA simplificam o processo do roteiro ao vídeo finalizado, permitindo uma criação de vídeo fácil.

Posso aprimorar meus vídeos tutoriais do HeyGen com recursos avançados?

Com certeza. O HeyGen fornece ferramentas como geração automática de legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos tutoriais. Você também pode integrar seus ativos de marca e utilizar nossa extensa biblioteca de mídia para enriquecer seu conteúdo com música de fundo, efeitos sonoros e visuais relevantes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo