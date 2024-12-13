Imagine um vídeo de 45 segundos que mostre poderosamente uma reforma de casa através de uma lente de "criador de vídeo antes e depois". Destinado a proprietários de imóveis e entusiastas de DIY, este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante e moderno com cortes rápidos e impactantes, sublinhado por uma trilha sonora animada e energética. Aproveite os "Templates & scenes" da HeyGen para criar visuais comparativos impressionantes, maximizando o impacto da transformação.

