Poderoso criador de vídeos antes e depois para anúncios impactantes

Aumente as conversões com vídeos envolventes de antes e depois, criados facilmente com os "Modelos e cenas" do HeyGen para qualquer plataforma.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um clipe de 15 segundos de alta energia 'criador de vídeo antes e depois' para influenciadores de beleza, mostrando o efeito imediato de um produto de cuidados com a pele. O vídeo deve apresentar closes glamourosos e música de fundo vibrante e energética. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar o produto e seus benefícios de forma dinâmica, empregando um modelo elegante de 'Modelos e cenas' para transmitir rapidamente o impacto 'antes e depois'.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos narrando uma jornada de fitness de 'antes e depois'. Este vídeo de 'histórias de transformação' é direcionado a treinadores de fitness e indivíduos em busca de motivação, apresentando visuais poderosos de progresso e música de fundo empoderadora. Aproveite o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' do HeyGen para clipes suplementares e crie a narrativa usando 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para destacar marcos de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 20 segundos 'criador de vídeo antes e depois' demonstrando a presença online melhorada de uma pequena empresa. Este vídeo profissional e limpo é direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, usando uma narração confiante e música de fundo sutil. Empregue o 'Redimensionamento de proporção e exportações' do HeyGen para otimizar para várias plataformas de mídia social, garantindo comunicação clara com 'Legendas'.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o Criador de Vídeos Antes e Depois

Crie anúncios de vídeo antes e depois envolventes sem esforço. Mostre transformações incríveis e capture a atenção do público com nossas ferramentas intuitivas projetadas para resultados impactantes.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Vídeo
Comece escolhendo um "modelo de vídeo" pré-desenhado especificamente criado para comparações de antes e depois. Nossos Modelos e cenas oferecem um início rápido para o seu processo criativo.
2
Step 2
Carregue Sua Mídia
Importe suas "fotos e clipes de vídeo de antes e depois" diretamente no editor. Nosso Suporte de biblioteca de mídia/estoque facilita o gerenciamento e a organização de seus ativos visuais para uma história de transformação envolvente.
3
Step 3
Aplique Elementos Envolventes
Utilize nossas abrangentes "ferramentas de edição" para adicionar texto dinâmico, música e transições suaves. Melhore ainda mais seu vídeo usando a geração de Narração do HeyGen para uma narração impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Finalize seu anúncio escolhendo sua "resolução de vídeo" e proporção preferidas, depois exporte seu vídeo para compartilhamento perfeito em plataformas como redes sociais. Nosso Redimensionamento de proporção e exportações garante que seu anúncio fique perfeito em qualquer lugar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Engaje Audiências com Transformações em Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos dinâmicos de antes e depois para redes sociais, perfeitos para mostrar resultados dramáticos e aumentar o engajamento em todas as plataformas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncios antes e depois envolventes?

O HeyGen permite que você produza facilmente vídeos dinâmicos de "antes e depois" que mostram visuais de transformação poderosos. Utilize nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e extensos modelos de vídeo para criar vídeos de comparação envolventes, perfeitos para campanhas em redes sociais.

O que torna o HeyGen um criador de anúncios em vídeo eficaz para empresas?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para simplificar a criação de anúncios em vídeo profissionais. Nossa plataforma oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e opções de narração de alta qualidade, permitindo que você gere vídeos de marketing impactantes de forma rápida e eficiente.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?

O HeyGen fornece ferramentas extensas de edição e controles de branding para personalizar totalmente seus anúncios em vídeo. Você pode facilmente ajustar proporções, adicionar animações de texto dinâmicas e incorporar sua própria mídia ou escolher da nossa biblioteca de mídia de estoque para alinhar perfeitamente com sua marca.

O HeyGen pode me ajudar a gerar vídeos de marketing de alta qualidade rapidamente usando modelos?

Sim, o HeyGen possui uma seleção robusta de modelos de vídeo projetados para acelerar sua criação de conteúdo. Gere facilmente vídeos de marketing profissionais, incluindo vídeos curtos e envolventes para redes sociais, e adicione chamadas para ação claras para aumentar o engajamento e impulsionar resultados.

