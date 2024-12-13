A tecnologia Potencializada por IA da HeyGen é projetada para oferecer resultados de alta qualidade para todas as suas necessidades de vídeo, incluindo conteúdo de beleza. A plataforma permite que os usuários melhorem a qualidade do vídeo com recursos de IA, como geração avançada de vídeo, controles de branding e redimensionamento robusto de proporção de aspecto para diversas plataformas.