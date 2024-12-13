Criador de Vídeos de Produtos de Beleza Crie Vídeos de Produtos Deslumbrantes

Crie facilmente vídeos cativantes de produtos de beleza e aumente as vendas usando os poderosos Avatares de IA da HeyGen.

Produza um vídeo vibrante de 30 segundos para redes sociais, direcionado a jovens entusiastas de beleza, destacando o lançamento de um novo produto. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos, acompanhado por música pop animada, aproveitando os 'Templates e cenas' da HeyGen para montar rapidamente um conteúdo atraente de criador de vídeos de produtos de beleza.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de demonstração de produto de 45 segundos, voltado para iniciantes em cuidados com a pele, ilustrando a aplicação passo a passo de um novo sérum. Este vídeo deve adotar um estilo visual calmo e instrutivo com iluminação suave, complementado por música de fundo suave e uma narrativa clara entregue via recurso de 'Geração de narração' da HeyGen, tornando-o um vídeo de produto de cuidados com a pele perfeito.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para consumidores conscientes, servindo como uma ferramenta de marketing para compartilhar a história de origem e os valores da sua marca de beleza. Empregue um estilo visual cinematográfico quente e convidativo com luz natural e música instrumental emocional, integrando um 'Avatar de IA' da HeyGen para representar o fundador da marca, criando uma peça poderosa de criador de vídeos de produtos de IA.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de avaliação de produto impactante de 15 segundos, projetado para compradores céticos, apresentando uma transformação convincente de antes e depois usando um produto de maquiagem específico. O estilo visual deve ser autêntico e cru, focando em resultados claros com som de fundo mínimo, utilizando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para traduzir rapidamente depoimentos de usuários em um vídeo dinâmico de produto de maquiagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Produtos de Beleza

Crie vídeos de produtos deslumbrantes e profissionais para redes sociais e marketing com facilidade, projetados para destacar seus produtos de beleza de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo pré-desenhados otimizados para produtos de beleza, ou comece com uma tela em branco para dar vida à sua visão única.
2
Step 2
Carregue Seus Recursos
Importe suas imagens de produtos, vídeos e elementos de marca. Utilize a biblioteca de mídia para filmagens de estoque e ferramentas de IA para remover fundos de vídeo para um visual polido.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Adicione narrações envolventes, legendas e música de fundo. Melhore seu vídeo com Avatares de IA para apresentar seus produtos de beleza de forma dinâmica e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo ajustando as proporções para diferentes plataformas. Exporte seu vídeo de produto de beleza de alta qualidade, pronto para aumentar o engajamento nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Avaliações de Produtos Autênticas

.

Gere vídeos de IA envolventes para mostrar efetivamente depoimentos de clientes e avaliações de produtos, construindo confiança e credibilidade para itens de beleza.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meu marketing de vídeos de produtos de beleza?

A HeyGen capacita você a criar vídeos deslumbrantes de produtos de beleza usando avatares movidos por IA e uma ampla seleção de modelos de vídeo. Personalize facilmente cada aspecto para produzir conteúdo de vídeo de curta duração envolvente que captura a atenção do seu público.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos dinâmicos de demonstração de produtos?

Com a HeyGen, você pode criar vídeos cativantes de demonstração de produtos aproveitando modelos de vídeo de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo. Nossa plataforma permite animações, branding personalizado e narrações geradas por IA, garantindo que seu produto se destaque.

A HeyGen suporta a criação de vídeos envolventes de produtos de cuidados com a pele e maquiagem?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos de produtos de IA ideal para criar vídeos atraentes de produtos de cuidados com a pele e maquiagem. Utilize nossos avatares de IA e a diversa biblioteca de mídia para produzir conteúdo de alta qualidade que mostre efetivamente seus produtos.

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de avaliação e tutoriais de produtos?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de avaliação e tutoriais de produtos com sua interface intuitiva e ferramentas de escrita de IA. Gere rapidamente roteiros, adicione legendas profissionais e selecione música de fundo para criar de forma eficiente conteúdo polido e informativo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo