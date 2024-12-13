Gerador de Vídeos de Produtos de Beleza: Crie Anúncios Impressionantes Rápido

Gere rapidamente vídeos de demonstração de produtos cativantes com templates prontos para uso para envolver gerentes de e-commerce e aumentar as vendas.

Crie um vídeo curto vibrante de 30 segundos apresentando um novo produto de beleza, direcionado a entusiastas de beleza nas redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com um avatar de AI demonstrando a aplicação do produto, complementado por uma narração animada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto envolvente de 45 segundos explicando os benefícios de um creme anti-idade, voltado para potenciais clientes em busca de resultados visíveis. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e informativo, utilizando os templates e cenas do HeyGen para um visual profissional e incorporando legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de depoimento emocionante de 60 segundos projetado para aumentar as vendas, apresentando um avatar de AI compartilhando uma resenha positiva de um sérum para a pele para compradores céticos. O estilo visual e de áudio deve parecer autêntico e acolhedor, usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro para a narrativa e uma narração suave para aumentar a credibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio dinâmico de 15 segundos usando o HeyGen como ferramenta de marketing, destinado a gerentes de e-commerce que buscam lançar rapidamente campanhas de produtos. O estilo visual deve ser elegante e impactante, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas e incorporando elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para chamar a atenção.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Produtos de Beleza

Crie facilmente vídeos de produtos de beleza envolventes que cativam seu público e mostram seus produtos da melhor forma, aumentando o engajamento em todas as plataformas.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece fornecendo seu roteiro. Nossa plataforma transforma seu texto em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base perfeita para a apresentação do seu produto de beleza.
2
Step 2
Personalize com Visuais de AI
Eleve sua apresentação integrando avatares de AI hiper-realistas. Eles podem apresentar seus produtos de beleza de forma estilosa, trazendo seus visuais à vida com capacidades avançadas de AI.
3
Step 3
Aprimore com Áudio Profissional
Gere narrações de alta qualidade para articular os benefícios únicos do seu produto. Nosso motor sofisticado garante uma narração clara e envolvente que cativa seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Prepare seu vídeo para qualquer plataforma aplicando facilmente o redimensionamento de proporção. Garanta que seu conteúdo pareça perfeito, seja no Instagram, TikTok ou em seu site de e-commerce.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Produtos de Forma Eficaz

.

Transforme depoimentos autênticos de clientes em vídeos envolventes com poder de AI, construindo confiança e demonstrando o impacto real de seus produtos de beleza.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos envolventes com AI?

O HeyGen permite que você gere facilmente vídeos de produtos cativantes usando seu avançado gerador de vídeos AI. Aproveite uma extensa biblioteca de templates de vídeo e escolha entre mais de 150 avatares de AI hiper-realistas para apresentar seu produto de forma eficaz, transformando sua visão criativa em conteúdo de vídeo de alta qualidade.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de demonstração de produtos?

O HeyGen fornece um motor criativo abrangente para vídeos de demonstração de produtos. Você pode facilmente converter seu roteiro em vídeo, gerar narrações com som natural e adicionar legendas automaticamente, garantindo que sua ferramenta de marketing entregue mensagens claras e impactantes.

Posso personalizar o conteúdo do vídeo de produto usando meus próprios recursos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen atua como um poderoso editor de vídeo, permitindo ampla personalização. Você pode fazer upload de suas próprias fotos de produtos e recursos de mídia, combiná-los com a mídia de estoque do HeyGen e personalizar templates para alinhar perfeitamente com a estética da sua marca.

Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo para redes sociais para marketing de produtos?

O HeyGen é uma ferramenta de marketing ideal para gerar conteúdo dinâmico para redes sociais projetado para aumentar as vendas. Com recursos como redimensionamento de proporção e opções fáceis de exportação, você pode criar e adaptar vídeos perfeitamente para várias plataformas, garantindo alcance e engajamento máximos para seus produtos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo