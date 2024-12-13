Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de destaques de beisebol ao oferecer ferramentas potencializadas por IA que simplificam a edição e aumentam a criatividade. Com recursos como modelos de vídeos esportivos e efeitos personalizados, a HeyGen garante que seus vídeos de melhores momentos esportivos sejam envolventes e compartilháveis.