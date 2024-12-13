Absolutamente, o HeyGen é ideal para produzir "depoimentos de clientes" atraentes para aprimorar seus "propósitos de marketing". Você pode aproveitar os "avatares AI" e a geração de "narração" do HeyGen para dar vida às histórias dos seus clientes, tornando-o uma "plataforma de edição de vídeo" versátil para mostrar seu trabalho.