Gerador de Vídeos em Banner: Crie Criativos Publicitários Deslumbrantes
Projete rapidamente criativos publicitários atraentes usando nossa rica biblioteca de templates para impulsionar sua presença nas redes sociais.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo promocional polido de 45 segundos direcionado a gerentes de produto e marcas de e-commerce, ilustrando as opções de personalização meticulosas disponíveis para seus lançamentos de produtos. A estética deve ser elegante e profissional, apresentando transições suaves entre tomadas detalhadas de produtos e elementos animados de forma elegante, ao som de uma trilha instrumental inspiradora e contemporânea. Enfatize como o "Media library/stock support" da HeyGen permite que os usuários selecionem visuais perfeitos, garantindo que cada vídeo banner seja exclusivamente marcado e visualmente deslumbrante.
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos projetado para equipes de marketing e design em agências ou grandes corporações, explicando a eficiência de um gerador de vídeos em banner alimentado por IA. Os visuais devem ser limpos e profissionais, usando gráficos explicativos e texto na tela para transmitir informações complexas de forma clara, acompanhados por uma narração autoritária, mas amigável. Este vídeo mostrará como a capacidade "Text-to-video from script" da HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção de vídeo, transformando conteúdo escrito em anúncios de vídeo envolventes sem esforço, tornando-se uma poderosa ferramenta de IA para geração rápida de conteúdo.
Produza um vídeo conciso de 15 segundos voltado para criadores de conteúdo globais e especialistas em marketing internacional, destacando a acessibilidade e o impacto do conteúdo de vídeo localizado. O estilo visual deve ser ousado e impactante, apresentando imagens globais diversas e cortes rápidos e dinâmicos, acompanhados por uma trilha de fundo energética e moderna. Este prompt ilustrará como o recurso "Subtitles/captions" da HeyGen permite que os usuários adicionem facilmente sobreposições multilíngues, garantindo que suas ferramentas de edição de vídeo possam criar mensagens universalmente compreendidas e um claro Chamado à Ação em diferentes mercados.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Criativos Publicitários de Alto Desempenho.
Produza rapidamente criativos publicitários de alto desempenho com ferramentas de vídeo de IA, aumentando a eficácia das campanhas.
Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Crie vídeos e clipes cativantes para plataformas de redes sociais, aumentando as taxas de engajamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meus criativos publicitários para campanhas de marketing?
O HeyGen capacita você a produzir criativos publicitários envolventes com facilidade, utilizando uma vasta biblioteca de templates e mídia de estoque. Você pode incorporar elementos animados dinâmicos para capturar a atenção e elevar suas campanhas de marketing.
Quais recursos fazem do HeyGen um gerador de vídeos em banner líder?
O HeyGen se destaca como um poderoso gerador de vídeos em banner ao integrar ferramentas de IA intuitivas com um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Isso permite a criação e personalização eficientes de vídeos em banner de alta qualidade sem necessidade de expertise extensa em edição de vídeo.
O HeyGen permite redimensionar e exportar vídeos em banner para várias plataformas de redes sociais?
Absolutamente. O HeyGen oferece capacidades robustas para redimensionar seus vídeos em banner sem esforço, para se adequar aos diferentes formatos exigidos pelas plataformas de redes sociais. Você pode então exportar seus vídeos otimizados em vários formatos para alcançar o máximo de público.
Quais opções de branding o HeyGen oferece para personalização de vídeos em banner?
Com o HeyGen, as equipes de marketing e design podem personalizar totalmente seus vídeos em banner, incorporando controles de branding como logotipos e cores personalizados. Você também pode adicionar uma marca d'água para manter a consistência da marca em toda a sua produção criativa.