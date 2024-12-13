Gerador de Vídeos em Banner: Crie Criativos Publicitários Deslumbrantes

Projete rapidamente criativos publicitários atraentes usando nossa rica biblioteca de templates para impulsionar sua presença nas redes sociais.

Imagine um vídeo de 30 segundos, cheio de energia, mostrando como proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital podem rapidamente produzir criativos publicitários cativantes para redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, utilizando cortes rápidos e animações vibrantes, complementados por uma narração motivacional e animada. Este vídeo demonstrará o poder dos "Templates & scenes" da HeyGen para criar facilmente anúncios em vídeo dinâmicos, destacando como os usuários podem lançar suas campanhas rapidamente sem experiência extensa em edição de vídeo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional polido de 45 segundos direcionado a gerentes de produto e marcas de e-commerce, ilustrando as opções de personalização meticulosas disponíveis para seus lançamentos de produtos. A estética deve ser elegante e profissional, apresentando transições suaves entre tomadas detalhadas de produtos e elementos animados de forma elegante, ao som de uma trilha instrumental inspiradora e contemporânea. Enfatize como o "Media library/stock support" da HeyGen permite que os usuários selecionem visuais perfeitos, garantindo que cada vídeo banner seja exclusivamente marcado e visualmente deslumbrante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos projetado para equipes de marketing e design em agências ou grandes corporações, explicando a eficiência de um gerador de vídeos em banner alimentado por IA. Os visuais devem ser limpos e profissionais, usando gráficos explicativos e texto na tela para transmitir informações complexas de forma clara, acompanhados por uma narração autoritária, mas amigável. Este vídeo mostrará como a capacidade "Text-to-video from script" da HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção de vídeo, transformando conteúdo escrito em anúncios de vídeo envolventes sem esforço, tornando-se uma poderosa ferramenta de IA para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 15 segundos voltado para criadores de conteúdo globais e especialistas em marketing internacional, destacando a acessibilidade e o impacto do conteúdo de vídeo localizado. O estilo visual deve ser ousado e impactante, apresentando imagens globais diversas e cortes rápidos e dinâmicos, acompanhados por uma trilha de fundo energética e moderna. Este prompt ilustrará como o recurso "Subtitles/captions" da HeyGen permite que os usuários adicionem facilmente sobreposições multilíngues, garantindo que suas ferramentas de edição de vídeo possam criar mensagens universalmente compreendidas e um claro Chamado à Ação em diferentes mercados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos em Banner

Crie facilmente anúncios em vídeo cativantes para qualquer plataforma, aprimorando seus esforços de marketing com ferramentas de IA intuitivas e visuais deslumbrantes.

1
Step 1
Selecione um Template
Inicie seu processo de design escolhendo entre uma rica variedade de templates pré-desenhados. Esses layouts prontos para uso fornecem uma base sólida para seu vídeo em banner.
2
Step 2
Personalize Seu Design
Adapte seu vídeo em banner à identidade única da sua marca. Personalize facilmente seu banner ajustando cores, fontes e adicionando seu logotipo usando nossos controles de branding.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Eleve seu vídeo integrando conteúdo dinâmico de nossa biblioteca de mídia. Acesse fotos, vídeos e músicas de estoque para tornar seu banner altamente cativante e informativo.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seu vídeo e exporte-o facilmente em múltiplos formatos. Seu banner polido estará então pronto para distribuição imediata em qualquer plataforma, garantindo amplo alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Inspirador e Motivacional

.

Desenvolva vídeos inspiradores e motivacionais para se conectar profundamente e elevar seu público-alvo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus criativos publicitários para campanhas de marketing?

O HeyGen capacita você a produzir criativos publicitários envolventes com facilidade, utilizando uma vasta biblioteca de templates e mídia de estoque. Você pode incorporar elementos animados dinâmicos para capturar a atenção e elevar suas campanhas de marketing.

Quais recursos fazem do HeyGen um gerador de vídeos em banner líder?

O HeyGen se destaca como um poderoso gerador de vídeos em banner ao integrar ferramentas de IA intuitivas com um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Isso permite a criação e personalização eficientes de vídeos em banner de alta qualidade sem necessidade de expertise extensa em edição de vídeo.

O HeyGen permite redimensionar e exportar vídeos em banner para várias plataformas de redes sociais?

Absolutamente. O HeyGen oferece capacidades robustas para redimensionar seus vídeos em banner sem esforço, para se adequar aos diferentes formatos exigidos pelas plataformas de redes sociais. Você pode então exportar seus vídeos otimizados em vários formatos para alcançar o máximo de público.

Quais opções de branding o HeyGen oferece para personalização de vídeos em banner?

Com o HeyGen, as equipes de marketing e design podem personalizar totalmente seus vídeos em banner, incorporando controles de branding como logotipos e cores personalizados. Você também pode adicionar uma marca d'água para manter a consistência da marca em toda a sua produção criativa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo