Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos no estilo tutorial, voltado para agências de marketing e profissionais de marketing de performance, ilustrando o poder do HeyGen como um "criador de anúncios em vídeo com IA". Este vídeo deve apresentar um "avatar de IA" profissional explicando recursos complexos de forma concisa, usando uma voz clara e autoritária e uma estética visual moderna e minimalista para destacar a eficiência e inovação na criação de anúncios.
Produza um vídeo promocional energético de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, demonstrando como o HeyGen é o "criador de anúncios em vídeo online" definitivo para diversas plataformas. O vídeo deve ter uma montagem rápida de "anúncios criativos para redes sociais", utilizar música de fundo animada, sobreposições de texto dinâmicas e destacar visualmente o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para alcance ideal em várias plataformas.
Crie um vídeo direto de resposta de 15 segundos para startups e empresas de e-commerce, enfatizando como o HeyGen ajuda a alcançar "menor custo de produção" para "anúncios em vídeo" profissionais. O estilo visual deve ser limpo e direto, focando na solução de problemas, com uma narração persuasiva e confiante. Mostre a simplicidade de transformar "Texto em vídeo a partir de roteiro" para gerar rapidamente anúncios atraentes sem recursos extensivos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo de alto desempenho para todas as suas campanhas, aproveitando a IA para maximizar impacto e alcance.
Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Crie facilmente anúncios em vídeo cativantes para redes sociais e clipes curtos para aumentar o engajamento em várias plataformas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo?
O HeyGen funciona como um criador de anúncios em vídeo com IA intuitivo, permitindo que as empresas produzam anúncios em vídeo de alta qualidade rapidamente e com menor custo de produção. Os usuários podem aproveitar uma variedade de templates e prompts de texto para gerar anúncios em vídeo atraentes sem esforço.
O HeyGen pode incorporar avatares de IA e branding automático nos meus anúncios em vídeo?
Sim, o HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas em seus anúncios em vídeo, aumentando o engajamento e o apelo visual. Ele também oferece recursos de branding automático, garantindo que a identidade da sua marca seja aplicada de forma consistente em todas as suas campanhas de anúncios em vídeo.
Quais recursos tornam o HeyGen ideal para campanhas de anúncios em redes sociais?
O HeyGen oferece recursos de edição inteligente e redimensionamento de proporção de aspecto, que são cruciais para otimizar seus anúncios em vídeo para várias plataformas de redes sociais. Isso garante que seu conteúdo seja perfeitamente adaptado para anúncios eficazes em redes sociais e campanhas publicitárias diversas.
Como o HeyGen pode ajudar profissionais de marketing de performance a criar anúncios em vídeo eficazes?
O HeyGen capacita os profissionais de marketing de performance a gerar anúncios em vídeo envolventes com fortes chamadas para ação, convertendo prompts de texto em vídeos polidos. Suas robustas capacidades de criador de anúncios em vídeo online, incluindo geração de narração e legendas, garantem uma mensagem clara para públicos diversos.