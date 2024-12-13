Crie Anúncios Envolventes com Nosso Criador de Vídeos para Anúncios em Banner

Gere anúncios em vídeo de alto desempenho com avatares de IA, projetados para capturar a atenção e gerar resultados.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como eles podem transformar ideias estáticas em "anúncios em vídeo" dinâmicos usando os extensos "Templates & cenas" do HeyGen. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, acompanhado por uma narração entusiástica, enfatizando a rapidez e facilidade de criação para campanhas digitais impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos no estilo tutorial, voltado para agências de marketing e profissionais de marketing de performance, ilustrando o poder do HeyGen como um "criador de anúncios em vídeo com IA". Este vídeo deve apresentar um "avatar de IA" profissional explicando recursos complexos de forma concisa, usando uma voz clara e autoritária e uma estética visual moderna e minimalista para destacar a eficiência e inovação na criação de anúncios.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional energético de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, demonstrando como o HeyGen é o "criador de anúncios em vídeo online" definitivo para diversas plataformas. O vídeo deve ter uma montagem rápida de "anúncios criativos para redes sociais", utilizar música de fundo animada, sobreposições de texto dinâmicas e destacar visualmente o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para alcance ideal em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo direto de resposta de 15 segundos para startups e empresas de e-commerce, enfatizando como o HeyGen ajuda a alcançar "menor custo de produção" para "anúncios em vídeo" profissionais. O estilo visual deve ser limpo e direto, focando na solução de problemas, com uma narração persuasiva e confiante. Mostre a simplicidade de transformar "Texto em vídeo a partir de roteiro" para gerar rapidamente anúncios atraentes sem recursos extensivos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios em Banner

Produza facilmente anúncios em vídeo atraentes que capturam a atenção e geram engajamento usando nosso intuitivo criador de anúncios em vídeo online.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece aproveitando nossos diversos templates ou convertendo prompts de texto diretamente em conteúdo de vídeo. Isso estabelece rapidamente o visual principal para seu anúncio em banner.
2
Step 2
Adicione Elementos Personalizados
Selecione um avatar de IA para narrar sua mensagem ou aplique Clones de Voz para adicionar uma voz familiar. Essas adições personalizam seu anúncio e conectam-se com seu público.
3
Step 3
Aplique Edição Inteligente
Utilize recursos de edição inteligente para ajustar o fluxo do seu vídeo, adicionar elementos dinâmicos e garantir que cada detalhe esteja polido para máximo impacto. Isso prepara seu vídeo para campanhas publicitárias eficazes.
4
Step 4
Exporte e Implante
Gere seu vídeo de anúncio em banner finalizado em várias proporções de aspecto para implantação perfeita em todos os anúncios e plataformas de redes sociais. Seu vídeo agora está pronto para alcançar seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em anúncios em vídeo atraentes, construindo confiança e impulsionando conversões com histórias autênticas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo?

O HeyGen funciona como um criador de anúncios em vídeo com IA intuitivo, permitindo que as empresas produzam anúncios em vídeo de alta qualidade rapidamente e com menor custo de produção. Os usuários podem aproveitar uma variedade de templates e prompts de texto para gerar anúncios em vídeo atraentes sem esforço.

O HeyGen pode incorporar avatares de IA e branding automático nos meus anúncios em vídeo?

Sim, o HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas em seus anúncios em vídeo, aumentando o engajamento e o apelo visual. Ele também oferece recursos de branding automático, garantindo que a identidade da sua marca seja aplicada de forma consistente em todas as suas campanhas de anúncios em vídeo.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para campanhas de anúncios em redes sociais?

O HeyGen oferece recursos de edição inteligente e redimensionamento de proporção de aspecto, que são cruciais para otimizar seus anúncios em vídeo para várias plataformas de redes sociais. Isso garante que seu conteúdo seja perfeitamente adaptado para anúncios eficazes em redes sociais e campanhas publicitárias diversas.

Como o HeyGen pode ajudar profissionais de marketing de performance a criar anúncios em vídeo eficazes?

O HeyGen capacita os profissionais de marketing de performance a gerar anúncios em vídeo envolventes com fortes chamadas para ação, convertendo prompts de texto em vídeos polidos. Suas robustas capacidades de criador de anúncios em vídeo online, incluindo geração de narração e legendas, garantem uma mensagem clara para públicos diversos.

