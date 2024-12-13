Criador de Vídeos de Orientação Bancária: Simplifique Guias Financeiros

Crie facilmente tutoriais de integração envolventes com avatares de IA para aumentar a compreensão e adoção dos clientes.

Crie um vídeo de 60 segundos para novos clientes de banco digital, demonstrando o processo fluido do "criador de vídeos de abertura de conta". O estilo visual deve ser elegante e moderno, com um avatar de IA guiando os usuários passo a passo, acompanhado por uma narração clara e amigável gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos direcionado a jovens adultos em busca de educação financeira, ilustrando "dicas financeiras" práticas para poupança inteligente. O vídeo deve empregar gráficos em movimento envolventes e elementos animados, utilizando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para articular conceitos complexos de forma clara, aprimorado com legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de "tutoriais de integração" para clientes bancários existentes, apresentando um "novo recurso do aplicativo" como gerenciamento de cartão digital. O estilo visual deve ser direto e informativo, integrando gravações de tela com um avatar de IA das capacidades do HeyGen para fornecer orientação visual, tudo dentro de um modelo profissionalmente projetado das Templates & scenes do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional dinâmico de 15 segundos voltado para clientes potenciais, destacando a facilidade e conveniência dos serviços de "banco digital" como parte de uma iniciativa mais ampla do "criador de vídeos de orientação bancária". O estilo visual e de áudio deve ser energético e convidativo, utilizando as Templates & scenes do HeyGen para produção rápida e redimensionamento e exportação de proporção para se adequar a várias plataformas de mídia social.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Orientação Bancária

Crie facilmente vídeos de orientação bancária envolventes e tutoriais de integração com IA, simplificando conceitos financeiros complexos para seus clientes e funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece convertendo facilmente seu conteúdo de orientação bancária em um roteiro de vídeo. Utilize nosso recurso de texto para vídeo para simplificar a criação de explicações claras e concisas para processos complexos como tutoriais de abertura de conta ou integração.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar suas informações. Esses apresentadores inteligentes entregarão seu roteiro com expressões naturais, tornando seus vídeos de orientação bancária mais envolventes e pessoais.
3
Step 3
Refine Seu Vídeo com Branding
Personalize seu vídeo para alinhar com a identidade da marca de sua instituição. Aplique seu logotipo, cores da marca e mídia de estoque relevante para aumentar o profissionalismo e criar vídeos de educação financeira ou de como fazer atraentes.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo de orientação bancária esteja perfeito, exporte-o facilmente em vários formatos e proporções. Compartilhe sua documentação em vídeo gerada por IA em suas plataformas para alcançar efetivamente clientes e funcionários com orientações essenciais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos Explicativos de Banco Digital Envolventes

Produza rapidamente vídeos concisos de como fazer e conteúdo explicativo para mídias sociais, detalhando novos recursos e serviços de banco digital.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos explicativos bancários?

HeyGen, como um criador de vídeos de IA avançado, capacita instituições financeiras a produzir vídeos explicativos bancários envolventes e tutoriais de integração usando avatares de IA realistas e modelos de vídeo profissionalmente projetados, simplificando a criação de vídeos complexos de orientação bancária.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para criar conteúdo de banco digital?

HeyGen utiliza IA generativa avançada para transformar texto em vídeo, permitindo que os bancos criem vídeos dinâmicos de como fazer banco digital usando avatares de IA realistas e narrações personalizadas, perfeitos para diversas necessidades de criador de vídeos de abertura de conta.

O HeyGen pode simplificar a produção de vídeos de orientação bancária para treinamento interno?

Absolutamente. HeyGen serve como um editor de vídeo de IA intuitivo, permitindo a criação rápida de vídeos de orientação bancária e documentação interna em vídeo usando modelos de vídeo pré-construídos e uma biblioteca de mídia robusta, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em vídeos de marketing financeiro?

HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para incorporar logotipos e cores nos modelos de vídeo, garantindo que todo o conteúdo de educação financeira e vídeos promocionais mantenham uma identidade de marca consistente em seus esforços de marketing.

