Crie um anúncio de 30 segundos para banco online voltado para jovens adultos, destacando a facilidade e os benefícios dos novos recursos do nosso aplicativo móvel. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com animações vibrantes, complementado por uma trilha sonora eletrônica animada. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente visuais dinâmicos que ressoem com um público antenado em tecnologia, fazendo a experiência parecer um vídeo personalizado só para eles.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos sobre serviços financeiros direcionado a famílias, enfatizando a segurança e a confiabilidade das nossas soluções bancárias. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e confiável, com cores quentes e convidativas e uma narração calma e autoritária. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos de segurança com um toque humano, promovendo o engajamento e a confiança do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing dinâmico de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, destacando como nosso banco apoia empreendimentos locais com ferramentas financeiras flexíveis. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando depoimentos autênticos e uma trilha sonora orquestral inspiradora. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para construir de forma eficiente uma narrativa visualmente atraente que fale diretamente ao espírito empreendedor deles.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo animado de 30 segundos para o público em geral, simplificando o conceito de taxas de juros em contas de poupança. O estilo visual deve ser claro, cartunesco e fácil de seguir, usando gráficos simples e uma narração amigável e educativa. Garanta que todas as informações cruciais sejam acessíveis incorporando as Legendas da HeyGen, tornando tópicos financeiros complexos compreensíveis para um público amplo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Bancários

Crie vídeos envolventes de serviços bancários e financeiros com facilidade, aproveitando ferramentas com tecnologia de IA e recursos personalizáveis para se conectar com seu público.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de **modelos de vídeo** profissionalmente projetados, especificamente para conteúdo de serviços bancários e financeiros.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo
Personalize sua mensagem adicionando seu roteiro, integrando **avatares de IA** para apresentadores e aplicando as cores e logotipos únicos da sua marca.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Aumente a acessibilidade e o alcance gerando automaticamente **narração natural** a partir do seu roteiro e adicionando legendas precisas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu **vídeo bancário** de alta qualidade e exporte-o facilmente no formato desejado, pronto para distribuição imediata nas plataformas escolhidas.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Crie vídeos envolventes impulsionados por IA para compartilhar experiências positivas de clientes, construindo confiança e reforçando a lealdade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de serviços bancários e financeiros?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos bancários, capacitando instituições financeiras a produzir conteúdo de vídeo profissional sem esforço. Aproveitando ferramentas com tecnologia de IA e um editor de vídeo intuitivo, você pode criar vídeos bancários envolventes para marketing e engajamento do cliente com facilidade.

Quais recursos exclusivos a HeyGen oferece para comunicação financeira personalizada?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e poderosas capacidades de texto-para-vídeo para gerar conteúdo de vídeo personalizado para serviços financeiros. Isso permite uma mensagem clara e consistente em anúncios de banco online ou treinamentos financeiros, aprimorada pela geração de narração profissional.

A HeyGen pode ajudar instituições financeiras a manter uma marca consistente em todo o conteúdo de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen possui controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e fontes da sua instituição diretamente em cada vídeo. Com modelos de vídeo personalizáveis e legendas automáticas, manter uma identidade de marca profissional e consistente em seus vídeos de serviços financeiros é simples.

O que torna a HeyGen uma escolha eficiente para criar vídeos de treinamento ou marketing financeiro envolventes?

O editor de vídeo intuitivo da HeyGen e a poderosa funcionalidade de texto-para-vídeo reduzem significativamente o tempo de produção para conteúdo de treinamento e marketing financeiro. Você pode rapidamente gerar vídeos explicativos animados ou conteúdo para redes sociais, aproveitando a biblioteca de mídia abrangente da HeyGen para resultados profissionais.

