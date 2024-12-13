Crie um vídeo de treinamento abrangente de 60 segundos para novos funcionários do banco, familiarizando-os com as funcionalidades essenciais do nosso sistema bancário central. Este "vídeo de treinamento para integração de funcionários" deve apresentar um estilo visual profissional e convidativo, com um avatar de IA amigável fornecendo instruções claras através de uma narração calma, garantindo que os trainees compreendam rapidamente os procedimentos-chave usando os "avatares de IA" da HeyGen.

Gerar Vídeo