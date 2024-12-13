Crie um vídeo envolvente de 45 segundos explicando a nova conta poupança digital de um banco, direcionado a jovens adultos que buscam ferramentas financeiras acessíveis. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com cores vibrantes e animações de texto dinâmicas, apoiado por uma trilha sonora convidativa e profissional gerada através da geração de voz do HeyGen. Esta narrativa do gerador de vídeos de serviços bancários deve simplificar conceitos financeiros complexos para fácil compreensão.

Gerar Vídeo