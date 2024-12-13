Crie um vídeo de 45 segundos projetado para dar boas-vindas a novos clientes de banco pessoal, guiando-os em seus primeiros passos com um estilo visual amigável, profissional e acolhedor, complementado por um áudio claro e convidativo. Este conceito de "gerador de vídeo de integração bancária" deve aproveitar os avatares de IA da HeyGen para oferecer uma recepção personalizada e utilizar a geração de narração para instruções nítidas e tranquilizadoras, melhorando a experiência geral do cliente.

