Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos voltado para potenciais novos titulares de contas bancárias, detalhando o processo simples de abertura de conta e seus principais benefícios. A apresentação visual deve ser clara e amigável, incorporando animações simples e texto na tela para ênfase, acompanhado por uma voz de IA tranquilizadora e informativa. Enfatize a capacidade de dar vida a essa explicação com avatares de IA envolventes, tornando informações bancárias complexas acessíveis e fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo introdutório de 60 segundos projetado para equipes de marketing de instituições financeiras, demonstrando como manter a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual sofisticado e polido, incorporando elementos de branding corporativo e transições suaves, sublinhado por uma narração profissional e articulada. Ilustre o poder de aproveitar os extensos modelos e cenas do HeyGen para produzir rapidamente introduções de alta qualidade e com a marca, sem começar do zero.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 20 segundos impactante direcionado a empreendedores e startups, apresentando um novo recurso revolucionário de fintech ou aplicativo bancário. A estética visual deve ser vibrante e dinâmica, caracterizada por cortes rápidos e gráficos em movimento energéticos, complementados por uma narração inspiradora e confiante. Mostre a rápida criação de uma narrativa tão envolvente usando a geração de narração do HeyGen, garantindo uma mensagem poderosa para investidores em potencial ou primeiros adotantes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Introdutórios Bancários

Produza rapidamente vídeos introdutórios bancários profissionais, impulsionados por IA, adaptados para a mensagem e marca da sua instituição financeira.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando entre diversos "modelos de vídeo" ou insira seu roteiro para aproveitar o recurso de "Texto para Vídeo" do HeyGen, estabelecendo a base para sua introdução bancária.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Enriqueça sua mensagem com "avatares de IA" realistas para apresentar informações e aplique o visual distinto da sua instituição usando os "Controles de Branding (logotipo, cores)" do HeyGen para uma presença de marca coesa.
3
Step 3
Crie Sua Mensagem
Utilize o "editor de arrastar e soltar" intuitivo para organizar cenas e elementos. Em seguida, gere narração profissional instantaneamente com a "Geração de Narração" do HeyGen para transmitir detalhes financeiros complexos de forma clara.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Finalize seu "vídeo promocional de negócios" e prepare-o para qualquer plataforma usando o "Redimensionamento de Proporção e Exportações" do HeyGen para garantir uma exibição perfeita em todos os canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

Gere rapidamente vídeos envolventes para mídias sociais e clipes curtos para promover serviços bancários e engajar seu público de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar minha criação de vídeos criativos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos envolventes, vídeos promocionais e muito mais usando IA avançada. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo e opções personalizáveis para dar vida à sua visão criativa de forma eficaz.

O HeyGen permite personalização de marca nos meus vídeos?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e esquemas de cores específicos de forma harmoniosa. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo promocional de negócios e treinamento financeiro mantenha uma identidade de marca consistente.

Que tipos de vídeos introdutórios posso criar com o HeyGen?

Com o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen, você pode facilmente gerar um vídeo introdutório bancário, vídeo promocional de negócios ou tutoriais de integração. A plataforma atua como um poderoso criador de intros, permitindo a produção rápida de conteúdo envolvente.

O HeyGen pode gerar conteúdo de vídeo a partir de texto?

Absolutamente. A funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen permite que você transforme roteiros escritos em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com avatares de IA e narrações. Isso torna a criação de vídeos financeiros profissionais ou ativos de marketing incrivelmente eficiente.

