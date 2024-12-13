Gerador de Vídeos de Serviços Bancários para Instituições Financeiras

Crie campanhas publicitárias bancárias atraentes e eleve o engajamento dos clientes. Nossa plataforma usa avatares de IA para vídeos explicativos impactantes.

494/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos para clientes de banco, demonstrando as melhores práticas de segurança digital, como identificar tentativas de phishing e proteger contas online. O tom deve ser tranquilizador e informativo, utilizando gráficos simples e orientação clara por voz. Este conteúdo apresentará "avatares de IA" realistas para conectar-se diretamente com o público e construir confiança.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo conciso de 30 segundos destacando um novo recurso da plataforma online do banco, ressaltando sua experiência de usuário sem interrupções e medidas de segurança aprimoradas. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com uma narração animada e envolvente. A "Geração de narração" do HeyGen será instrumental na produção rápida de uma narração polida para esta introdução à "plataforma de vídeo de IA".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento interno de 2 minutos para a equipe de operações bancárias, fornecendo um guia passo a passo sobre o processamento de transações complexas, mantendo estrita adesão aos padrões regulatórios, garantindo o mais alto nível de orientação bancária. O vídeo deve ter um estilo visual detalhado e instrutivo e um tom de áudio calmo e autoritário. Este treinamento crucial utilizará "Legendas" para acessibilidade e clareza abrangentes, especialmente para falantes não nativos ou em ambientes barulhentos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integridade Bancária

Crie vídeos de integridade bancária atraentes de forma rápida e eficiente com nossa plataforma alimentada por IA, garantindo clareza e conformidade para instituições financeiras.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma variedade de "Modelos e cenas" pré-desenhados, adaptados para "treinamento financeiro e conformidade" eficazes, proporcionando uma base profissional para sua mensagem de integridade.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro ou Use IA
Insira seu conteúdo detalhado diretamente no editor de roteiros. Nosso recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" transformará seu texto em um diálogo envolvente, central para o seu processo de "Texto para vídeo".
3
Step 3
Integre Branding e Avatares de IA
Eleve o profissionalismo do seu vídeo incorporando a identidade visual da sua marca e selecionando entre uma variedade de "avatares de IA" para transmitir sua mensagem, criando um resultado altamente polido a partir dos seus "Modelos personalizáveis".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Finalize seu vídeo de integridade utilizando "Redimensionamento de proporção e exportações" para gerar arquivos de alta qualidade. Seu vídeo finalizado está então pronto para distribuição em todos os seus canais de "plataforma de vídeo de IA" para educar e engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimorar Conteúdo de Mídia Social Bancária

.

Crie facilmente conteúdo cativante para redes sociais para promover a integridade bancária, serviços e atualizações de segurança digital.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para serviços bancários?

O HeyGen atua como um intuitivo "Gerador de Vídeos de Serviços Bancários", aproveitando a tecnologia avançada de "plataforma de vídeo de IA". Ele converte roteiros de texto simples diretamente em vídeos envolventes usando "avatares de IA" realistas, simplificando todo o processo de produção para instituições financeiras.

As instituições financeiras podem manter a consistência da marca com a plataforma de vídeo de IA do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece robustos "Controles de Branding", incluindo integração de logotipo e esquemas de cores, juntamente com "Modelos personalizáveis". Isso garante que todas as "campanhas publicitárias bancárias" e vídeos de "engajamento de clientes" reflitam a identidade única da sua instituição.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criar vídeos de orientação bancária?

Como um poderoso "Criador de Vídeos de Orientação Bancária", o HeyGen integra recursos como "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" para explicações claras. Ele também suporta uma rica "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para aprimorar "vídeos explicativos" e "vídeos tutoriais" sobre tópicos como "segurança digital" e "treinamento financeiro".

Que tipos de conteúdo bancário um agente de vídeo de IA pode criar rapidamente usando o HeyGen?

As capacidades do "Agente de Vídeo de IA" do HeyGen permitem a produção rápida de diversos conteúdos bancários, desde "tutoriais de integração" para novos clientes até "conteúdo dinâmico para redes sociais bancárias". Ao transformar roteiros de "Texto para vídeo" em visuais polidos, ele aumenta significativamente a eficiência para várias necessidades de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo