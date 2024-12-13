A HeyGen oferece recursos robustos como Avatares de IA personalizáveis, Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Narração de IA para produzir vídeos profissionais. Com controles de marca integrados, você pode garantir que todo o seu conteúdo de vídeo permaneça consistentemente alinhado à marca, aumentando a conscientização da marca em todas as comunicações.