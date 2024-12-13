Compartilhar seu vídeo de notícias de bebê é fácil com o HeyGen, projetado para integração perfeita com plataformas de redes sociais. Você pode ajustar facilmente as proporções para se adequar perfeitamente a várias plataformas, garantindo que seu vídeo esteja otimizado e pronto para compartilhar com amigos e familiares em todos os seus canais.