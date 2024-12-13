Gerador de Vídeos B2C: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Transforme seus roteiros em vídeos B2C profissionais em minutos com nossas poderosas capacidades de texto para vídeo.

Produza um vídeo vibrante de lançamento de produto de 30 segundos, projetado para jovens consumidores antenados em tecnologia nas redes sociais, apresentando uma nova oferta B2C com música de fundo energética e uma narração amigável. Utilize o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para gerar rapidamente a narrativa envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de depoimento de 45 segundos voltado para potenciais clientes B2C, apresentando uma história de sucesso autêntica apresentada por um avatar de IA relacionável. Empregue os avatares de IA da HeyGen para dar vida à narrativa, complementando com imagens reais e música de fundo suave e motivacional, perfeito para vídeos de marketing envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos para clientes existentes e novos leads, destacando uma oferta B2C por tempo limitado com edições rápidas, sobreposições de texto em negrito e efeitos sonoros empolgantes. Garanta uma comunicação clara e aumente a criação de conteúdo geral aproveitando o recurso de Legendas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo educativo conciso de 15 segundos para usuários móveis ocupados, demonstrando rapidamente um recurso de um produto B2C. O estilo visual deve ser limpo, com gráficos minimalistas e transições rápidas, acompanhado por uma voz amigável, e otimizado para visualização perfeita em aplicativos móveis usando o redimensionamento e exportação de Proporção da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos B2C

Crie facilmente vídeos de marketing B2C envolventes, do texto à produção final, cativando seu público com conteúdo personalizado impulsionado por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou inserindo seu roteiro, transformando suas ideias em um vídeo atraente. Nosso recurso "Texto para Vídeo" estabelece a base para seu conteúdo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma coleção diversificada de "avatares de IA" e modelos profissionalmente projetados para estabelecer o estilo visual e o apresentador para sua mensagem B2C, garantindo uma aparência profissional.
3
Step 3
Adicione Narrações e Identidade Visual
Enriqueça seu vídeo com "narrações de IA" de som natural e personalize-o com elementos de identidade visual, como logotipos e cores, para combinar perfeitamente com a identidade única da sua marca.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize sua criação utilizando o "redimensionamento e exportação de Proporção" para preparar seu vídeo nas dimensões perfeitas para distribuição imediata em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos envolventes impulsionados por IA para compartilhar histórias autênticas de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda os criadores a produzir vídeos de marketing envolventes?

A HeyGen capacita os criadores a produzir vídeos de marketing de alto desempenho rapidamente. Seus avatares de IA e extensos modelos ajudam a gerar vídeos profissionais que aumentam o engajamento do público nas redes sociais e outras plataformas, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

Que tipos de vídeos posso gerar usando a plataforma de IA da HeyGen?

O poderoso gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que você crie uma ampla gama de vídeos profissionais, desde conteúdos explicativos e vídeos promocionais B2C até atualizações envolventes para redes sociais. Você pode transformar textos ou roteiros em experiências de vídeo dinâmicas com avatares de IA realistas e cenas personalizáveis.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

A HeyGen oferece recursos poderosos de IA para agilizar a criação de vídeos, permitindo que você transforme textos, roteiros ou até mesmo uma única ideia em vídeos em minutos. Suas capacidades incluem geração de roteiros por IA, narrações por IA e legendas automáticas por IA, garantindo um fluxo de trabalho contínuo para produzir conteúdo de alta qualidade.

Posso personalizar os avatares de IA e a identidade visual nos meus vídeos da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA, alinhando-se à sua marca pessoal ou identidade da empresa. Você pode aplicar controles de branding, incluindo logotipos e cores, garantindo que seus vídeos profissionais mantenham uma aparência consistente e reconhecível.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo