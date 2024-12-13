A HeyGen oferece recursos poderosos de IA para agilizar a criação de vídeos, permitindo que você transforme textos, roteiros ou até mesmo uma única ideia em vídeos em minutos. Suas capacidades incluem geração de roteiros por IA, narrações por IA e legendas automáticas por IA, garantindo um fluxo de trabalho contínuo para produzir conteúdo de alta qualidade.