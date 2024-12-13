Aumente as Vendas com Nosso Gerador de Vídeos Promocionais B2C
Produza vídeos promocionais B2C envolventes com geração de narração AI de alta qualidade, garantindo mensagens claras e atraentes para seus clientes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenhe um vídeo impactante de 45 segundos direcionado a pequenas empresas que buscam campanhas de marketing eficazes nas redes sociais, com um estilo visual brilhante e energético, cortes rápidos e avatares AI diversos demonstrando diferentes casos de uso. Integre os avatares AI da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque, juntamente com legendas, para ilustrar como um criador de vídeos promocionais pode elevar suas campanhas de marketing nas redes sociais.
Produza um vídeo profissional de 90 segundos para agências de marketing digital que buscam produzir anúncios em vídeo de alta qualidade para clientes de forma eficiente, utilizando um estilo visual elegante que demonstra um fluxo de trabalho simplificado, incorporando telas divididas para mostrar diferentes proporções. O áudio deve apresentar uma narração autoritária e informativa, com efeitos sonoros sutis destacando recursos-chave. Mostre o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen e o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para simplificar a produção de diversos anúncios em vídeo.
Crie um vídeo conciso de 30 segundos direcionado a criadores de conteúdo que desejam gerar rapidamente vídeos explicativos envolventes sem edição complexa, com um estilo visual de animação infográfico envolvente apresentando texto animado e visuais simples e claros. Isso será combinado com uma narração direta e concisa e uma trilha sonora ambiente leve. Incorpore as capacidades de Modelos e cenas e Legendas da HeyGen para simplificar como um gerador de vídeos promocionais pode entregar vídeos explicativos atraentes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo atraentes que capturam a atenção e impulsionam as vendas de seus produtos e serviços B2C.
Conteúdo Envolvente para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes cativantes para redes sociais para aumentar o reconhecimento da marca e engajar seu público-alvo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais?
A HeyGen funciona como um editor de vídeo AI avançado e gerador de vídeos promocionais, simplificando a produção de conteúdo de vídeo promocional de alta qualidade. Os usuários podem aproveitar as capacidades de texto-para-vídeo para gerar vídeos, integrando avatares AI realistas e narrações AI personalizadas a partir de um roteiro simples, reduzindo significativamente o tempo de produção.
Quais capacidades de edição a HeyGen oferece para personalizar vídeos de marketing?
A HeyGen oferece capacidades de edição robustas, permitindo que os usuários personalizem vídeos de marketing com um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Você pode utilizar vários modelos, adicionar legendas automáticas, incorporar mídia de uma biblioteca abrangente de fotos e vídeos de estoque, e aplicar controles de marca como logotipos e cores para garantir que seus vídeos estejam alinhados com suas campanhas de marketing.
A HeyGen pode produzir vídeos de alta qualidade otimizados para várias plataformas?
Sim, a HeyGen garante saída de vídeo de alta qualidade, suportando resolução de vídeo HD 1080p para resultados profissionais. A plataforma inclui redimensionamento de proporção e exportações, permitindo que você redimensione seu conteúdo para o canal apropriado, desde anúncios em vídeo para redes sociais até vídeos explicativos, e baixe seu vídeo em formato MP4 de alta qualidade para diversas implantações.
Como os usuários podem garantir que a identidade da marca seja mantida nos vídeos gerados pela HeyGen?
A HeyGen capacita os usuários com extensos controles de marca para manter uma identidade de marca consistente em todos os vídeos gerados. Você pode facilmente fazer upload e integrar seus logotipos de marca e paletas de cores específicas nos modelos, garantindo que cada vídeo personalizado reflita sua marca única para vídeos de produtos e iniciativas de marketing.