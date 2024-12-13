Criador de Vídeos Publicitários B2C: Crie Anúncios Envolventes Facilmente

Gere narrações profissionais sem esforço para cativar seu público B2C e aumentar as conversões.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, destacando o potencial inovador das ferramentas de vídeo de IA para campanhas personalizadas. O vídeo deve adotar uma estética elegante e profissional com transições dinâmicas e uma voz clara e confiante, enfatizando o apelo único de usar os diversos "Avatares de IA" da HeyGen para transmitir mensagens de marca memoráveis diretamente aos consumidores.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional convincente de 60 segundos, voltado para empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos, projetado para apresentar um novo serviço. Empregue um estilo visual informativo, porém persuasivo, com apresentações de produtos suaves e uma voz gerada por IA que utiliza a avançada "Geração de narração" da HeyGen para articular os principais benefícios, garantindo uma experiência de áudio de alta qualidade sem a necessidade de estúdios de gravação tradicionais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de formato curto e rápido de 15 segundos, perfeito para plataformas de mídia social, voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo que precisam de conteúdo rápido e impactante. O design visual deve ser moderno e dinâmico com animações de texto rápidas, acompanhado por uma voz energética de IA, demonstrando a eficiência do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar texto bruto em vídeos publicitários B2C envolventes instantaneamente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Publicitários B2C

Crie anúncios de vídeo B2C envolventes sem esforço. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a projetar vídeos de formato curto envolventes para capturar a atenção do seu público.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais ou cole seu roteiro para gerar automaticamente cenas, proporcionando um início rápido para seu anúncio B2C.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu anúncio com visuais envolventes de nossa biblioteca de mídia e selecione de uma gama diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem de forma persuasiva.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Integre geração de narração de alta qualidade e legendas automáticas para garantir que sua mensagem seja clara e acessível, pronta para plataformas de mídia social.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Finalize seu anúncio B2C escolhendo a proporção de aspecto ideal para várias plataformas de mídia social e exporte seu vídeo em alta definição com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Vídeo de Testemunhos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo de IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para sua marca e produtos de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos publicitários B2C eficazes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos publicitários B2C envolventes oferecendo uma vasta biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis. Nossas ferramentas de vídeo de IA capacitam os usuários a produzir conteúdo de vídeo promocional de alta qualidade rapidamente, incluindo chamadas para ação atraentes para capturar a atenção do público.

Posso criar anúncios de vídeo profissionais sem experiência extensa em edição usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen é projetada como um editor de vídeo fácil de usar, tornando os anúncios de vídeo profissionais acessíveis a todos. Nossas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e as avançadas ferramentas de vídeo de IA, incluindo geração de narração, simplificam todo o processo criativo para resultados polidos.

Quais são as capacidades dos avatares de IA da HeyGen para a criação de vídeos promocionais?

Os avatares de IA da HeyGen dão vida aos seus vídeos promocionais, oferecendo apresentadores realistas para qualquer mensagem. Com a funcionalidade de texto para vídeo, você pode facilmente gerar conteúdo envolvente, e recursos como legendas automáticas garantem que sua mensagem seja compreendida universalmente.

Como a HeyGen pode otimizar meus anúncios de vídeo para várias plataformas de mídia social?

A HeyGen ajuda você a adaptar seus anúncios de vídeo para desempenho ideal em todas as plataformas de mídia social. Ajuste facilmente a proporção de aspecto dos seus vídeos de formato curto para atender a diversos requisitos, garantindo que seu conteúdo pareça perfeito em todos os lugares onde seu público interage.

