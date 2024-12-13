Gerador de Vídeos B2B: Crie Vídeos Profissionais Instantaneamente

Gere vídeos de marketing profissionais com avatares de IA para engajar seu público B2B e expandir seu alcance sem esforço.

Imagine um vídeo de marketing de 45 segundos projetado para cativar potenciais clientes B2B, especificamente gerentes de marketing, ao apresentar um inovador gerador de vídeos B2B. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo, profissional e moderno, complementado por música de fundo animada e narração clara, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar recursos principais e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma entrega de conteúdo perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos para capacitação de vendas, direcionado a equipes de vendas e potenciais clientes durante uma demonstração de produto, com o objetivo de destacar um recurso crucial com um estilo visual envolvente, instrutivo e elegante que inclua demonstrações atraentes de UI. Este vídeo deve apresentar uma narração calma e confiante gerada usando a capacidade de Geração de Narração da HeyGen, integrando habilmente vários elementos visuais da biblioteca de Modelos & cenas para manter a atenção do público.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vibrante anúncio de vídeo de 30 segundos para redes sociais, direcionado a profissionais do setor e seguidores de redes sociais, promovendo um próximo webinar com um estilo visual dinâmico, chamativo e vibrante, apresentando edição rápida e música de fundo energética. Garanta que este anúncio de vídeo de IA use efetivamente as Legendas da HeyGen para ampla acessibilidade e seja otimizado para várias plataformas usando Redimensionamento de proporção & exportações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 40 segundos para comunicação interna para funcionários e partes interessadas internas, entregando uma atualização da empresa em um estilo visual e de áudio amigável, confiável e profissional, mas acessível, acompanhado por música calmante e mensagens claras. Aproveite o suporte da Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para melhorar o contexto visual e utilize avatares de IA para entregar a mensagem, garantindo uma apresentação consistente e envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos B2B

Transforme rapidamente texto em vídeos B2B atraentes com IA, simplificando sua criação de conteúdo para marketing, vendas e treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece digitando ou colando seu conteúdo de vídeo. Nosso gerador de vídeos B2B usa tecnologia de texto-para-vídeo para dar vida às suas palavras.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Escolha entre uma diversa biblioteca de avatares de IA para ser seu apresentador e combine com uma narração adequada para uma entrega natural.
3
Step 3
Personalize com Elementos da Marca
Enriqueça seu vídeo aplicando modelos de vídeo, incorporando sua marca e adicionando mídia de estoque relevante para corresponder à sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo final, completo com legendas automáticas, e baixe-o em formato MP4 de alta qualidade, pronto para distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Produza vídeos impactantes de histórias de sucesso de clientes sem esforço para construir confiança e demonstrar valor a potenciais clientes B2B.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para marketing?

A HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de marketing de alta qualidade usando avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo. Nossa plataforma intuitiva transforma roteiros em conteúdo de vídeo envolvente, perfeito para várias aplicações criativas, como vídeos para redes sociais e capacitação de vendas.

A HeyGen pode ajudar a criar anúncios de vídeo de IA envolventes para o meu negócio?

Com certeza. A HeyGen é um poderoso editor de vídeo de IA projetado para ajudar empresas a criar anúncios de vídeo de IA visualmente impressionantes e conteúdo empresarial escalável. Aproveite nossos diversos modelos de vídeo e geração de roteiro de IA para produzir campanhas eficazes rapidamente.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen oferece extensas ferramentas criativas, incluindo controles de branding para incorporar seu logotipo e cores, uma rica biblioteca de mídia e opções para geração dinâmica de narração. Esses recursos garantem que seus vídeos de marketing sejam personalizados e se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

A HeyGen é adequada para gerar vídeos de comunicação interna ou treinamento?

Sim, a HeyGen é altamente versátil para criar vários vídeos de comunicação interna e vídeos de treinamento de alta qualidade. Nossas ferramentas potentes de IA e avatares humanos interativos tornam simples a produção de conteúdo profissional e envolvente para treinamento e integração de funcionários.

