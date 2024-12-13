Criador de Vídeos Promocionais B2B: Impulsione o Sucesso do Seu Marketing

Produza vídeos empresariais e de produtos cativantes com facilidade usando poderosos avatares de AI.

Crie um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como nossa solução B2B otimiza suas operações. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e tranquilizador, usando uma narração clara e articulada. Enfatize a facilidade de uso e os benefícios imediatos, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar rapidamente a narração diretamente do seu texto de marketing.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto dinâmico de 30 segundos direcionado a potenciais clientes B2B e tomadores de decisão, destacando os principais recursos de uma nova atualização de software. Adote um estilo visual moderno e envolvente com gráficos elegantes e música de fundo energética, mantendo um tom profissional, mas inovador. Utilize os avatares de AI do HeyGen para apresentar os principais benefícios, adicionando um toque humano sem a necessidade de filmagens extensas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um conteúdo conciso de 15 segundos para redes sociais voltado para profissionais ocupados, servindo como um anúncio rápido em vídeo para despertar interesse no seu serviço B2B. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, visualmente impactante com texto animado, e altamente impactante, transmitindo uma forte história de marca em um piscar de olhos. Garanta máxima acessibilidade e engajamento incluindo as legendas do HeyGen, essenciais para visualização em dispositivos móveis.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos para promover um próximo webinar ou evento virtual B2B, convidando potenciais participantes a se inscreverem. A estética deve ser convidativa, sofisticada e profissional, apresentando uma narração calorosa e autoritária e visuais de alta qualidade. Simplifique seu processo de criação começando com os Modelos e cenas profissionalmente projetados do HeyGen, permitindo uma rápida personalização para combinar com a marca do seu evento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Promocionais B2B

Crie vídeos promocionais B2B envolventes com facilidade. Nossa plataforma de vídeo AI intuitiva simplifica sua produção de conteúdo, ajudando você a se conectar com seu público.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados ou inicie com uma tela em branco para alinhar perfeitamente com sua visão e marca.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem
Cole seu roteiro e veja nosso recurso de Texto-para-vídeo transformar em visuais dinâmicos, trazendo sua narrativa B2B à vida sem esforço.
3
Step 3
Selecione Melhorias de AI
Eleve sua mensagem escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de AI realistas para apresentar seu conteúdo com um toque profissional e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte seu vídeo promocional B2B de alta qualidade em vários formatos de proporção, otimizados para distribuição imediata em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Histórias de Sucesso de Clientes Cativantes

.

Transforme depoimentos de clientes em estudos de caso em vídeo persuasivos, impulsionados por AI, que constroem confiança e demonstram valor para potenciais clientes B2B.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes?

O HeyGen oferece modelos profissionalmente projetados e um editor fácil de arrastar e soltar, capacitando você a criar rapidamente vídeos de marketing visualmente atraentes, vídeos explicativos e conteúdo para redes sociais que capturam a atenção.

Quais capacidades de AI o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen utiliza AI avançada para recursos como avatares de AI realistas, geração de narração por AI sem interrupções e a capacidade de converter texto em vídeo a partir de um roteiro, simplificando seu processo de criação de vídeos.

O HeyGen é adequado para criar vídeos promocionais B2B?

Com certeza. O HeyGen é um criador de vídeos promocionais B2B ideal, permitindo que empresas produzam vídeos profissionais, vídeos de produtos cativantes e histórias de marca impactantes de forma eficiente para seu público-alvo.

Posso personalizar os vídeos que crio com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização através de seu editor de vídeo, permitindo que você adicione texto animado, gráficos, música e transições. Você também pode facilmente incluir legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo