Gerador de Vídeo Promocional B2B: Crie Vídeos Impactantes Rápido

Produza vídeos de marketing B2B profissionais sem esforço. Nosso Criador de Vídeos com IA permite transformar roteiros em conteúdo dinâmico com texto para vídeo inteligente a partir do roteiro.

Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a equipes de marketing que precisam otimizar a produção de vídeos de marketing de alta qualidade. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos nítidos e transições suaves, acompanhado por uma trilha sonora energética e contemporânea e uma narração clara e entusiasmada. Este vídeo demonstrará como o recurso de texto para vídeo do HeyGen transforma ideias em conteúdo profissional de forma eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos projetado para pequenas empresas e startups que buscam criar vídeos promocionais atraentes rapidamente. A estética visual deve ser limpa e convidativa, utilizando animações sutis e uma paleta de cores acolhedora, com uma trilha sonora instrumental e inspiradora. Um avatar de IA amigável deve narrar os benefícios, mostrando como é fácil gerar conteúdo de alta qualidade sem ferramentas extensas de edição de vídeo, posicionando o HeyGen como o criador de vídeos promocionais definitivo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para empresas que precisam esclarecer características complexas de produtos para potenciais clientes. Os visuais devem ser altamente ilustrativos, com texto claro e conciso na tela sincronizado com sequências animadas, tudo apoiado por uma narração calma e autoritária e legendas visíveis para melhorar a acessibilidade e compreensão. Este vídeo destacará como o HeyGen ajuda a articular conceitos intrincados de forma eficaz para campanhas de marketing poderosas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma demonstração de gerador de vídeo promocional B2B de 30 segundos para equipes de vendas, projetada para alcance personalizado e geração de leads. O estilo visual deve ser direto e envolvente, apresentando um orador profissional em um ambiente moderno, com elementos de marca personalizados integrados de forma harmoniosa. Uma narração envolvente e persuasiva, usando os diversos modelos e cenas do HeyGen, enfatizará a rápida personalização e uma imagem de marca consistente, permitindo edições sem esforço para cada prospecto.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeo Promocional B2B

Produza vídeos de marketing B2B profissionais sem esforço com ferramentas alimentadas por IA, otimizando seu processo de criação de conteúdo do roteiro às redes sociais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Gere conteúdo atraente para seu vídeo promocional B2B simplesmente digitando ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade de "Texto para vídeo a partir do roteiro" para converter instantaneamente seu texto em uma narrativa visual, formando o núcleo de seus vídeos de marketing.
2
Step 2
Selecione um Modelo de Vídeo
Inicie seu projeto de forma eficiente escolhendo em nossa biblioteca diversificada de "Modelos e cenas". Esses layouts profissionalmente projetados fornecem um ponto de partida ideal para seus vídeos promocionais, economizando tempo e esforço.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Enriqueça sua mensagem e conecte-se com seu público incorporando um "Avatar de IA" para apresentar seu roteiro. Esses apresentadores digitais realistas adicionam um toque profissional e envolvente aos seus vídeos de marketing B2B.
4
Step 4
Aplique Branding e Finalize
Garanta a consistência da marca em todos os seus vídeos promocionais aplicando seus "Controles de branding". Adicione facilmente logotipos, cores personalizadas e fontes antes de exportar seu vídeo promocional B2B de alta qualidade para qualquer plataforma.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA poderosos e envolventes para construir confiança e demonstrar valor a potenciais clientes B2B.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing envolventes?

O HeyGen funciona como um avançado Criador de Vídeos com IA, projetado para simplificar todo o processo de produção de vídeos promocionais. Ele utiliza recursos poderosos de IA para ajudar os usuários a gerar rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade com um editor intuitivo de arrastar e soltar.

O HeyGen pode gerar vídeos promocionais diretamente de um roteiro usando avatares de IA?

Sim, o HeyGen se destaca em transformar seu conteúdo escrito em vídeos promocionais dinâmicos. Você pode utilizar a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro para apresentar avatares de IA realistas e narrações personalizáveis de IA, tornando a produção de vídeos eficiente e impactante.

Quais controles criativos de branding o HeyGen oferece para vídeos promocionais B2B?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos promocionais B2B sejam consistentes com a identidade da sua marca. Você pode facilmente incorporar seus logotipos e cores de marca específicos e escolher entre vários modelos de vídeo promocional para manter uma aparência profissional e coesa em todo o seu conteúdo.

Com que rapidez posso produzir vídeos de marketing para plataformas de mídia social com o HeyGen?

O design eficiente do HeyGen permite a criação rápida de vídeos de marketing perfeitamente adequados para mídias sociais. Com sua interface amigável e modelos de vídeo promocional prontos para uso, você pode rapidamente gerar, editar e exportar conteúdo envolvente, incluindo legendas automáticas para alcance máximo.

