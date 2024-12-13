Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para startups que buscam garantir financiamento inicial, apresentando seu conceito inovador como uma apresentação cativante. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, com gráficos vibrantes e uma trilha sonora de fundo animada e esperançosa. Destaque como os usuários podem começar facilmente aproveitando os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen para rapidamente construir uma experiência profissional de criador de vídeos de apresentação.

Gerar Vídeo