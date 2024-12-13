Criador de Vídeos de Prospecção B2B: Vendas Personalizadas Automatizadas

Aumente o engajamento e gere leads com avatares de IA para campanhas de vídeo escaláveis.

508/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a gerentes de marketing, ilustrando um serviço ou software B2B complexo. A abordagem visual deve ser limpa e envolvente, utilizando modelos e cenas dinâmicas para desmembrar a informação de forma clara, apoiada por uma narração profissional de texto para vídeo. O estilo de áudio precisa ser informativo e autoritário, garantindo que a mensagem sobre as capacidades do criador de vídeos de prospecção B2B seja facilmente compreensível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de prospecção automatizada de 30 segundos para equipes de sucesso do cliente reengajarem clientes inativos. Este vídeo curto e impactante deve apresentar um estilo visual amigável e encorajador, aproveitando a biblioteca de mídia/suporte de estoque para imagens relevantes e de alta qualidade. O áudio deve ser convidativo e conciso, incitando a ação sem ser insistente, destacando a eficácia das campanhas de vídeo personalizadas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de geração de leads de 50 segundos para equipes de desenvolvimento de negócios, apresentando um novo produto com um tom animado e profissional. Os visuais devem ser dinâmicos e modernos, apresentando um avatar de IA envolvente para transmitir os principais benefícios, garantindo visualização ideal em todas as plataformas com redimensionamento de proporção e exportações. O áudio deve ser energético e persuasivo, mostrando o potencial da prospecção de vídeo direcionada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prospecção B2B

Crie e escale facilmente vídeos personalizados de IA para sua prospecção B2B, conectando-se com prospects em um nível mais profundo e aumentando o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Personalizado de IA
Comece selecionando ou personalizando um avatar de IA. Insira seu script, e nossa plataforma gerará uma mensagem de vídeo personalizada para sua prospecção B2B.
2
Step 2
Gere Conteúdo Dinâmico com IA
Utilize o gerador de scripts de IA para criar mensagens atraentes ou carregue seu próprio texto. Nossa tecnologia de texto para vídeo criará uma narração com som natural para seu vídeo.
3
Step 3
Integre para Prospecção Automatizada
Conecte seus vídeos personalizados de forma integrada com seu CRM ou plataformas de engajamento de vendas. Configure sequências de prospecção automatizadas para otimizar seus esforços de prospecção de vídeo.
4
Step 4
Aplique Personalização para Impacto
Aprimore suas campanhas de vídeo com controles de branding personalizados, chamadas para ação e páginas de destino dinâmicas. Entregue uma prospecção de vídeo altamente personalizada que ressoe com cada prospect.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho

.

Produza rapidamente anúncios em vídeo de alta conversão com IA, permitindo a geração de leads B2B em escala e campanhas de prospecção direcionadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita campanhas de vídeo personalizadas para prospecção B2B?

O HeyGen atua como um robusto criador de vídeos de prospecção B2B, permitindo a criação de vídeos personalizados de IA para sequências de vendas altamente eficazes e prospecção de vídeo, aumentando significativamente o engajamento e a geração de leads.

Quais opções criativas estão disponíveis para a criação de vídeos de IA com o HeyGen?

O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de criação de vídeos com IA, incluindo cenários dinâmicos, avatares de IA personalizáveis e um gerador de scripts de IA, permitindo uma narrativa autêntica adaptada à sua mensagem.

O HeyGen pode gerar vídeos de IA diretamente a partir de texto?

Sim, o HeyGen possui capacidades avançadas de texto para vídeo, convertendo seus scripts em vídeos profissionais de IA com opções de narrações multilíngues e legendas integradas para ampliar o alcance do seu público.

Como o HeyGen pode apoiar a consistência da marca em vídeos personalizados?

O HeyGen garante a consistência da marca através de extensas opções de personalização, permitindo páginas de vídeo personalizadas com a marca e a aplicação de controles de branding a cada vídeo de IA produzido, tornando sua prospecção única.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo