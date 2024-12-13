Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, demonstrando a simplicidade da criação de vídeos impulsionada por IA. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com gráficos limpos e uma trilha musical animada, complementada por uma narração clara e entusiástica. Mostre como os usuários podem rapidamente produzir vídeos de marketing profissionais aproveitando os extensos modelos e cenas do HeyGen, tornando a comunicação da marca sem esforço.

Gerar Vídeo