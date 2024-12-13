Seu Criador de Vídeos Publicitários B2B para Crescimento Rápido
Crie facilmente anúncios de vídeo corporativos profissionais com modelos personalizáveis para aumentar o engajamento.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a empresas de tecnologia que precisam esclarecer softwares ou serviços complexos para potenciais clientes B2B. O estilo visual deve ser elegante e informativo, apresentando gráficos animados e texto na tela, com uma narração neutra e autoritária. Foque em mostrar a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen e as Legendas automáticas para garantir comunicação clara e acessibilidade para todos os espectadores.
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos em formato curto para profissionais de vendas B2B ou pequenos empresários que buscam aumentar sua presença nas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser rápido, envolvente e vibrante, com cortes rápidos, apoiado por música de fundo energética e uma narração animada. Destaque a facilidade de gerar conteúdo atraente usando a geração de Narração da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para produzir anúncios de vídeo impactantes rapidamente.
Produza um vídeo corporativo de 50 segundos para departamentos de comunicação corporativa ou gerentes de marca que buscam manter a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo B2B. O estilo visual deve ser sofisticado e autoritário, utilizando cores alinhadas à marca e transições profissionais, com uma narração polida e confiável. Enfatize o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, garantindo que os vídeos fiquem perfeitos em qualquer plataforma, além de mencionar os controles de marca disponíveis para projetos de vídeo corporativo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios B2B de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo atraentes para suas campanhas B2B usando IA, aumentando significativamente o desempenho e o alcance.
Anúncios de Vídeo Envolventes para Mídias Sociais.
Crie facilmente anúncios de vídeo B2B cativantes e conteúdo em formato curto para várias plataformas de mídia social para engajar seu público.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando avatares de IA?
A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para simplificar o processo de criação de vídeos. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de vídeo B2B de alta qualidade para diversas necessidades.
Quais controles criativos a HeyGen oferece para a marcação de conteúdo de vídeo corporativo?
A HeyGen oferece robustos controles de marca, incluindo opções para logotipos personalizados e cores da marca, juntamente com uma variedade de modelos. Isso garante que seus vídeos corporativos e explicativos reflitam consistentemente a identidade única da sua marca.
A HeyGen pode gerar anúncios de vídeo profissionais diretamente de roteiros de texto?
Absolutamente, as ferramentas de vídeo de IA da HeyGen podem transformar roteiros de texto em anúncios de vídeo envolventes com geração de narração realista e legendas automáticas. Isso a torna ideal para a rápida implantação de conteúdo atraente em plataformas de mídia social.
Quais ferramentas a HeyGen oferece para desenvolver conteúdo de vídeo em formato curto rapidamente?
A HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de mídia, capacitando os usuários a criar rapidamente vídeos em formato curto e vídeos explicativos envolventes. Isso permite a criação eficiente de vídeos sem habilidades complexas de edição de vídeo.