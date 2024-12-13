Crie Vídeos de Conscientização Impactantes com Nosso Criador de AI

Transforme rapidamente texto em vídeos de conscientização cativantes com avatares de AI, sem necessidade de experiência.

Desenvolva um "criador de vídeos de conscientização" de 30 segundos para pequenos empresários, mostrando como sua marca pode se destacar. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando um avatar de AI fazendo uma apresentação convincente com uma narração profissional gerada. Este "vídeo de marketing" visa capturar a atenção e informar, utilizando a integração perfeita de avatar do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um "vídeo explicativo" de 45 segundos direcionado a gerentes de produto ou educadores, detalhando um recurso ou conceito complexo. Utilize um estilo de "vídeo animado" com gráficos claros e vibrantes da biblioteca de "templates e cenas". A narração deve ser gerada via texto-para-vídeo a partir do roteiro, mantendo um tom animado e informativo para simplificar o entendimento.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um "vídeo de marketing" dinâmico de 15 segundos para profissionais de marketing de mídia social, demonstrando a capacidade do HeyGen para "estilos de vídeo diversos". A abordagem visual deve ser rápida, incorporando cortes rápidos de várias filmagens de arquivo da biblioteca de mídia/suporte de estoque, sincronizados com uma narração energética gerada. Esta campanha rápida precisa capturar a atenção instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um "criador de vídeos de conscientização" interno de 60 segundos para departamentos de RH, introduzindo novas políticas da empresa. O vídeo deve ter um estilo visual corporativo e tranquilizador, apresentando legendas na tela para acessibilidade e uma narração clara e profissional gerada através de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Isso garante uma "comunicação interna" eficiente para usuários sem experiência necessária.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conscientização

Crie vídeos de conscientização impactantes para qualquer plataforma de forma fácil, engajando seu público com ferramentas potentes de AI e visuais impressionantes—sem necessidade de experiência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo sua mensagem. Nossa funcionalidade de criação de texto-para-vídeo permite que você converta conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma ampla gama de templates profissionais para dar vida à sua mensagem de conscientização visualmente, garantindo que ela ressoe com seu público.
3
Step 3
Adicione Elementos Dinâmicos
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de alta qualidade e garanta acessibilidade adicionando automaticamente legendas para uma comunicação clara.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de marketing usando nossa ferramenta de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, depois baixe e distribua seu vídeo de conscientização polido nas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos de AI envolventes para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e melhorando a reputação e conscientização da sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos profissionais para iniciantes?

HeyGen é um `gerador de vídeos de AI` intuitivo, projetado para que `nenhuma experiência seja necessária` para produzir `vídeos de AI` de alta qualidade. Seu `editor de arrastar e soltar` e ampla gama de `templates` permitem que qualquer pessoa crie conteúdo polido rapidamente.

O que torna o HeyGen uma excelente escolha para criar `vídeos de marketing` e `vídeos explicativos` atraentes?

HeyGen é otimizado para produzir `vídeos de marketing` e `vídeos explicativos` impactantes, aproveitando `avatares de AI` e `geração de narração`. Você também pode garantir a consistência da marca em todos os seus `vídeos de AI` com controles de `branding` integrados.

O HeyGen pode ajudar a produzir `vídeos animados` diversos e conteúdo personalizado?

Com certeza! O HeyGen suporta a criação de vários `vídeos animados` e `vídeos de AI` únicos usando seus avançados `avatares de AI` e uma ampla gama de `templates`. Isso permite `estilos de vídeo diversos` adaptados a qualquer visão criativa.

Como a `criação de texto-para-vídeo` do HeyGen simplifica a produção de conteúdo?

A inovadora `criação de texto-para-vídeo` do HeyGen transforma seus roteiros em `vídeos de AI` envolventes sem esforço. Basta inserir seu texto, e o HeyGen gerará automaticamente `narrações` realistas e `legendas` precisas para dar vida à sua mensagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo