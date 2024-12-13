Crie um vídeo de campanha de conscientização de 60 segundos, direcionado ao público em geral, que defenda a sustentabilidade ambiental. O estilo visual deve ser brilhante e animado, semelhante a um vídeo explicativo, acompanhado por uma trilha sonora animadora e esperançosa. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar fatos importantes e use o recurso de geração de narração para uma narração clara e impactante, criando uma peça de storytelling estratégica para inspirar ação.

