Crie um vídeo de demonstração técnica de 1 minuto direcionado a instrutores de aviação, ilustrando como eles podem produzir rapidamente vídeos de treinamento de aviação de alta qualidade usando geradores de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando gravações de tela claras e sobreposições animadas, acompanhadas por uma narração profissional e autoritária. Destaque a eficiência do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar planos de aula em conteúdo visual envolvente rapidamente.

Gerar Vídeo