Crie um vídeo instrucional conciso de 90 segundos destinado a técnicos de manutenção de aviação, explicando um novo protocolo de segurança para inspeção de motores. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA realista demonstrando os passos, apoiado por uma narração clara e autoritária gerada diretamente do roteiro. Este vídeo utiliza os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para oferecer treinamento essencial de conformidade.

