Embora o HeyGen seja um "gerador de vídeo AI" e não um software dedicado de "animação de voo", ele capacita os usuários a criar "animações de alta fidelidade" atraentes e visualizar dados para tópicos como "treinamento de pilotos" ou "segurança de voo". Suas capacidades de "visualização AI" e ferramentas de "editor de vídeo", combinadas com exportações de "vídeos em 4K HD", são ideais para produzir "vídeos de aviação" envolventes e conteúdo de "vídeo explicativo".