Imagine um vídeo explicativo animado de 60 segundos, projetado para líderes de RH e equipes de comunicação interna, que demonstra de forma poderosa como um criador de cultura no local de trabalho com avatares dedicados pode revitalizar o engajamento dos funcionários. O estilo visual deve ser profissional e moderno, usando música animada para transmitir uma transformação positiva, aproveitando os avatares de IA da HeyGen e o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para entregar uma mensagem clara e concisa sobre como cultivar uma cultura vibrante no local de trabalho.

Gerar Vídeo