Prompt de Exemplo 1
Este narrativo de 45 segundos, voltado para potenciais novos contratados e membros da equipe existentes, ilustrará efetivamente o poder de um local de trabalho inclusivo. Seu estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e convidativo, talvez apresentando diversos avatares de IA da HeyGen interagindo em vários cenários colaborativos, complementados por uma geração de narração suave e encorajadora. O curta-metragem pode destacar como promover diversidade, equidade e inclusão contribui para um ambiente organizacional próspero usando Modelos e cenas envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Para gerentes e líderes de equipe, um vídeo instrucional dinâmico de 30 segundos poderia demonstrar efetivamente estratégias práticas para melhorar o moral da equipe e fomentar uma cultura positiva no local de trabalho. O estilo visual deve ser brilhante e energético, apresentando sobreposições de texto claras e concisas e talvez uma trilha de fundo rápida para manter o engajamento. Utilize o recurso de Legendas da HeyGen para acessibilidade e uma variedade de filmagens de arquivo da biblioteca de Mídia/suporte de estoque para visualizar diferentes interações de equipe.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo inspirador de 60 segundos no estilo de depoimento para executivos de alto escalão e profissionais de RH poderia mostrar vividamente o impacto mensurável das iniciativas de gestão de talentos na experiência dos funcionários. O estilo visual precisa ser polido e autêntico, apresentando avatares de IA entregando mensagens diretas para a câmera em um ambiente profissional, acompanhados por uma narração sofisticada e confiante. Esta produção poderosa aproveitará o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de IA da HeyGen para apresentar uma história de sucesso convincente sobre como cultivar uma experiência positiva para os funcionários e impulsionar a transformação cultural.
Como Funciona o Criador de Cultura no Local de Trabalho com Avatares

Transforme a cultura do seu local de trabalho com vídeos envolventes liderados por avatares. Crie, marque e compartilhe facilmente conteúdo envolvente para fomentar um ambiente positivo e inclusivo.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem de Cultura
Desenvolva seu roteiro para articular a cultura desejada no local de trabalho. Nossa plataforma usa seu texto para gerar conteúdo de vídeo, tornando simples transmitir mensagens-chave para sua equipe.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar Representativo
Selecione um avatar de IA que melhor incorpore os valores da sua empresa e promova um local de trabalho inclusivo. Uma gama diversificada de avatares de IA está disponível para se conectar efetivamente com sua equipe.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Integre sua cultura corporativa aplicando controles de branding personalizados, como logotipos e cores, ao seu vídeo. Melhore a consistência e reforce a identidade da sua empresa em todas as comunicações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Finalize seu vídeo, escolhendo a proporção de aspecto apropriada, e exporte-o para uma distribuição mais ampla. Envolva efetivamente os funcionários e melhore a experiência geral dos funcionários com seu conteúdo personalizado.

Cultive uma Cultura Positiva na Empresa

Produza mensagens inspiradoras e personalizadas com avatares de IA para motivar os funcionários, reforçar os valores da empresa e fortalecer uma cultura positiva no local de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA da HeyGen podem melhorar nossa cultura no local de trabalho e o engajamento dos funcionários?

A HeyGen capacita as empresas a fomentar uma cultura corporativa vibrante usando avatares de IA para criar vídeos envolventes para comunicações internas, treinamentos e iniciativas de experiência dos funcionários. Esses avatares personalizáveis ajudam a entregar mensagens de forma consistente, enriquecendo a jornada do funcionário.

Qual é o papel da HeyGen na promoção de uma cultura de trabalho inclusiva?

A HeyGen fornece ferramentas para criar avatares de IA diversos e representativos, permitindo que as organizações desenvolvam conteúdo que apoie iniciativas de diversidade, equidade e inclusão e impulsione a transformação cultural. Isso garante que a mensagem da sua empresa ressoe com todos os funcionários.

É fácil produzir vídeos de alta qualidade para comunicações internas com a HeyGen?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos impactantes para a cultura organizacional, permitindo que os usuários gerem conteúdo profissional de texto-para-vídeo com avatares de IA rapidamente. Sua plataforma intuitiva e modelos agilizam o processo, tornando você um criador de cultura eficaz.

A HeyGen pode apoiar a marca única da nossa empresa para conteúdo de cultura interna?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em vídeos com avatares de IA, garantindo que todas as comunicações internas estejam perfeitamente alinhadas com a cultura corporativa. Isso fortalece a identidade da sua empresa.

