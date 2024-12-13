Gerador de Walkthrough de Fluxo de Trabalho de Avatar: Crie Vídeos Instrutivos Envolventes

Produza facilmente vídeos de apresentação de aplicativos envolventes com avatares de IA realistas para simplificar processos complexos.

Crie um vídeo vibrante de 45 segundos de apresentação do aplicativo, projetado para novos usuários ansiosos para dominar o "gerador de walkthrough de fluxo de trabalho de avatar" do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e intuitivo, com destaques na tela da interface, complementados por uma narração amigável e encorajadora. Mostre como os usuários podem facilmente transformar suas ideias em conteúdo envolvente aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para animar "avatares de IA" realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing impactante de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, com o objetivo de elevar seus explicadores de produtos. Este vídeo deve adotar uma estética visual dinâmica e moderna, incorporando cortes rápidos e gráficos envolventes, juntamente com uma trilha sonora animada. Destaque como as capacidades de "Modelos e cenas" e "Geração de narração" do HeyGen podem rapidamente produzir avatares de IA falantes de alta qualidade, ainda mais aprimorados com "Legendas/captions" claras para maior acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para treinamento corporativo destinado a educadores e treinadores corporativos, demonstrando o poder dos "avatares de IA de corpo inteiro" para módulos de aprendizagem envolventes. A apresentação visual deve ser polida e profissional, ambientada em um estúdio virtual, com uma narração calma e autoritária guiando o espectador. Enfatize a facilidade de criar um "avatar personalizado" e integrar visuais relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para enriquecer a experiência de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 30 segundos para habilitação de vendas, direcionado a equipes de vendas, ilustrando como elas podem rapidamente criar mensagens persuasivas usando um "gerador de vídeo de IA". O estilo visual e de áudio deve ser rápido e impactante, utilizando transições elegantes e uma narração confiante e direta. Foque na eficiência da funcionalidade "criador de vídeo a partir de roteiro", demonstrando como "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Redimensionamento e exportação de proporção" ajudam a criar conteúdo versátil para várias plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Walkthrough de Fluxo de Trabalho de Avatar

Crie facilmente vídeos de apresentação de aplicativos envolventes com avatares movidos por IA e ferramentas intuitivas, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA pré-construídos ou crie seu próprio apresentador digital personalizado para guiar seu público pelo fluxo de trabalho.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Apresentação
Insira seu roteiro detalhado para a apresentação. A plataforma usa a tecnologia Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente a narração do avatar.
3
Step 3
Adicione Visuais e Personalize Cenas
Enriqueça sua apresentação com visuais relevantes e personalize cenas usando Modelos e cenas para ilustrar claramente cada etapa e recurso chave do seu aplicativo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Finalize seu vídeo de apresentação de aplicativo e aproveite o Redimensionamento e exportação de proporção para gerá-lo em vários formatos adequados para suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Demonstrações de Produtos Dinâmicas

Produza demonstrações de produtos impactantes e destaques de recursos de aplicativos rapidamente com vídeos de IA para capturar a atenção do público e aumentar o engajamento.

Perguntas Frequentes

Para que serve o gerador de vídeo de IA do HeyGen?

HeyGen é um avançado gerador de vídeo de IA que permite aos usuários criar vídeos profissionais usando avatares de IA realistas a partir de texto. Ele transforma seus roteiros em conteúdo visual envolvente para marketing, treinamento e explicações de produtos.

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de apresentação de aplicativos de forma eficiente?

HeyGen simplifica a criação de vídeos de apresentação de aplicativos, permitindo que você transforme roteiros em guias visuais de alta qualidade com avatares de IA falantes. Seu criador de vídeo a partir de roteiro intuitivo e modelos pré-construídos simplificam todo o processo de produção.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca nos vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo a capacidade de criar avatares personalizados e aplicar as cores e logotipos únicos da sua marca para uma identidade visual consistente. Você pode até escolher entre avatares de IA de corpo inteiro para aprimorar seu conteúdo de vídeo.

O HeyGen suporta legendas automáticas e múltiplos idiomas?

Com certeza. O HeyGen gera automaticamente legendas precisas para seus vídeos, aumentando a acessibilidade e o engajamento. Este poderoso editor de texto para vídeo também suporta uma ampla gama de idiomas, tornando seu conteúdo relevante globalmente.

