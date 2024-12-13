Crie um vídeo vibrante de 45 segundos de apresentação do aplicativo, projetado para novos usuários ansiosos para dominar o "gerador de walkthrough de fluxo de trabalho de avatar" do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e intuitivo, com destaques na tela da interface, complementados por uma narração amigável e encorajadora. Mostre como os usuários podem facilmente transformar suas ideias em conteúdo envolvente aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para animar "avatares de IA" realistas.

Gerar Vídeo