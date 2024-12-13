Criador de Mensagens de Boas-Vindas com Avatar: Criação Fácil de Vídeos com IA

Crie vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados sem esforço usando nossos avatares de IA.

Crie uma mensagem de boas-vindas de 30 segundos para o site, direcionada a novos visitantes, com um avatar de IA amigável e profissional. O estilo visual deve ser convidativo e limpo, com uma narração clara e calma. Aproveite o recurso de avatares de IA da HeyGen para entregar mensagens de vídeo personalizadas que aumentem o engajamento do usuário e escalem seus esforços de saudação de forma eficaz.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais, perfeito para criadores de conteúdo e influenciadores, apresentando um avatar de IA personalizado que incorpora sua marca. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico com música de fundo animada e uma narração enérgica e em alta. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente vídeos de qualidade de estúdio para suas plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 45 segundos para comunicação interna, destinado a dar boas-vindas a novos contratados em um ambiente corporativo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, complementado por uma narração tranquilizadora e clara. Implemente a geração de narração da HeyGen para criar vídeos profissionais com um tom consistente, promovendo uma impressão inicial positiva com um avatar de IA personalizado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de marketing atraente de 20 segundos para o lançamento de um produto, apresentando um avatar de IA falante com expressões faciais animadas e realistas. Direcione potenciais clientes com um estilo visual moderno e energético, acompanhado de música de fundo persuasiva. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para construir sua identidade de marca e gerar rapidamente conteúdo envolvente em escala.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Mensagens de Boas-Vindas com Avatar

Crie mensagens de boas-vindas em vídeo envolventes e personalizadas sem esforço com um avatar de IA falante. Transforme suas saudações em experiências memoráveis para qualquer plataforma.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou carregue sua própria imagem para criar um clone digital que ressoe com sua marca.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Basta digitar ou colar seu roteiro de mensagem de boas-vindas. Nosso editor de texto-para-vídeo suporta múltiplos idiomas para um público global.
3
Step 3
Escolha uma Voz
Escolha entre uma ampla seleção de atores de voz de IA para combinar perfeitamente com o tom desejado e entregar sua mensagem de boas-vindas de forma natural através da geração de narração.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Com um único clique, gere sua mensagem de boas-vindas em vídeo de qualidade profissional, pronta para seu site, redes sociais ou contato personalizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Integração de Funcionários & Equipes

Receba novos contratados com vídeos consistentes e envolventes de avatares de IA, garantindo uma introdução suave e personalizada à sua organização.

Perguntas Frequentes

Como posso criar um avatar de IA personalizado com a HeyGen?

A HeyGen permite que você crie avatares de IA personalizados, permitindo que você carregue sua própria imagem ou escolha de uma biblioteca diversificada. Você pode então personalizar a aparência e as roupas deles, garantindo que seu clone digital represente perfeitamente sua marca ou mensagem para criar conteúdo envolvente em escala.

Qual é o processo da HeyGen para gerar vídeos a partir de texto?

Com a HeyGen, gerar vídeos profissionais é simples. Basta adicionar seu roteiro, e nosso editor de texto-para-vídeo, alimentado por tecnologia avançada de atores de voz de IA, transformará seu texto em vídeos falados envolventes, com uma narração de som natural.

A HeyGen pode ajudar a criar mensagens de vídeo personalizadas para meu público?

Com certeza! A HeyGen é perfeita para criar mensagens de vídeo personalizadas, como mensagens de boas-vindas com avatar ou conteúdo de mídia social que chama a atenção. Nossa plataforma ajuda você a criar conteúdo envolvente em escala, ideal para anúncios de marketing, vídeos de vendas ou mensagens de boas-vindas no site.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas para vídeos de avatares de IA?

Sim, a HeyGen suporta uma ampla gama de idiomas, permitindo que você produza vídeos profissionais de avatares de IA para diversos públicos em todo o mundo. Nossa tecnologia avançada de atores de voz de IA garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz em mais de 140 idiomas.

