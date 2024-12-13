Desenvolva um vídeo de integração de 45 segundos para novos funcionários do armazém, projetado para apresentá-los às suas tarefas iniciais e à cultura da empresa. O estilo visual deve ser convidativo e profissional, apresentando um "Avatar de IA" amigável como guia, complementado por uma narração clara e profissional. Este segmento deve destacar a etiqueta básica do armazém, aproveitando efetivamente os "Templates e cenas" da HeyGen para criar uma primeira impressão imersiva e informativa para "vídeos de treinamento de armazém."

Gerar Vídeo