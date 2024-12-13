Absolutamente. A plataforma inovadora da HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos, reduzindo drasticamente os custos e o tempo de produção associados ao desenvolvimento tradicional de vídeos de treinamento. Ao gerar avatares de IA e narrações a partir de texto, você pode rapidamente produzir conteúdo de treinamento de alta qualidade e amigável para dispositivos móveis.