Ferramenta de Vídeo com Avatar: Crie Vídeos de IA com Facilidade

Gere avatares de IA realistas para vídeos de marketing, vendas e redes sociais envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, ilustrando a facilidade de criar conteúdo profissional. Empregue um estilo visual limpo e profissional com texto claro na tela e uma narração calma e informativa para guiar os espectadores pelo processo. Utilize o recurso de templates e cenas do HeyGen para demonstrar a rápida produção de vídeos e inclua legendas proeminentes para acessibilidade, enfatizando a eficiência de um gerador de vídeo de IA.
Imagine uma história envolvente de 30 segundos para redes sociais destinada a influenciadores e contadores de histórias de marcas, contando uma narrativa breve e impactante puramente através de visuais e texto. O vídeo deve ter um estilo visual cinematográfico e emocionalmente ressonante, usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens marcantes, acompanhado por uma narração comovente gerada a partir de um roteiro. Foque na liberdade criativa oferecida pelo texto para vídeo de IA e garanta a apresentação ideal em todas as plataformas com redimensionamento de proporção e exportações.
Crie um vídeo rápido de anúncio de produto de 20 segundos direcionado a empresas de e-commerce e startups, projetado para gerar entusiasmo por um novo recurso. O estilo visual e de áudio deve ser animado, moderno e energético, apresentando um avatar de IA apresentando o benefício principal de forma direta e dinâmica. Aproveite as capacidades do gerador de avatar de IA do HeyGen combinadas com templates e cenas pré-desenhadas para criar um clipe polido e chamativo que mostre sua marca de forma eficiente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo com Avatar

Transforme texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas sem esforço. Crie conteúdo profissional para marketing, vendas, redes sociais e mais, tudo em alguns passos simples.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas ou crie um personalizado para representar sua mensagem. Isso aproveita a capacidade de avatares de IA do HeyGen, permitindo que você encontre rapidamente o apresentador perfeito.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira o texto do roteiro desejado. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro animará então seu avatar escolhido e gerará narrações realistas automaticamente, tornando a criação de conteúdo simples.
3
Step 3
Aplique Visuais
Enriqueça seu vídeo selecionando Templates e cenas profissionais, adicionando mídia de fundo e incorporando elementos de marca como logotipos e cores para um visual polido.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para garantir que ele esteja otimizado para qualquer plataforma ou caso de uso, desde redes sociais até apresentações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação

Melhore o engajamento e a retenção de aprendizado por meio de vídeos de treinamento dinâmicos e personalizados, impulsionados por avatares de IA realistas.

Perguntas Frequentes

Qual é a abordagem do HeyGen para a geração de vídeos de IA?

O HeyGen redefine a criação de vídeos como um gerador de vídeo de IA intuitivo, transformando seu roteiro em vídeos envolventes. Nossa plataforma capacita os usuários a produzir conteúdo profissional sem esforço, usando avatares de IA realistas, diversos templates e IA avançada de texto para vídeo.

Posso criar avatares de IA realistas com o HeyGen?

Sim, o HeyGen é um gerador avançado de avatares de IA, permitindo que você produza avatares de IA altamente realistas e expressivos. Você pode personalizar esses avatares de IA realistas com diversas narrações, tornando o HeyGen uma ferramenta eficaz de vídeo com avatar para seu conteúdo.

Que tipos de vídeos posso criar usando a ferramenta de vídeo de IA do HeyGen?

Com a versátil ferramenta de vídeo de IA do HeyGen, você pode criar uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de marketing, apresentações de vendas, vídeos explicativos e postagens envolventes para redes sociais. Nossa extensa biblioteca de templates simplifica o processo criativo para diversas necessidades empresariais.

Como o HeyGen facilita a criação de conteúdo global?

O HeyGen apoia a criação de conteúdo global oferecendo amplas capacidades de geração de narrações em múltiplos idiomas. Você pode inserir seu roteiro e selecionar uma voz de IA no idioma desejado, facilitando o alcance de públicos diversos com mensagens de vídeo impactantes.

