Crie um vídeo instrutivo conciso de 1 minuto projetado para novos usuários, atuando como um rápido "gerador de vídeo guia do usuário com avatar". Este vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA demonstrando como transformar rapidamente um roteiro simples em um vídeo polido usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e direto, com uma narração amigável e clara guiando o espectador passo a passo pela interface para um onboarding tranquilo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 90 segundos direcionado a profissionais de marketing experientes e criadores de conteúdo, mostrando como criar vídeos altamente "personalizados" com os diversos "avatares de IA" do HeyGen. A estética visual deve ser envolvente e vibrante, utilizando vários "Modelos e cenas" para destacar diferentes opções de personalização e ilustrar o potencial para uma marca única. Uma trilha sonora moderna e animada complementará as transições rápidas e os exemplos visuais da versatilidade dos avatares.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de produto informativo de 2 minutos voltado para empresas globais, ilustrando a facilidade de criar conteúdo localizado usando o HeyGen. O vídeo deve apresentar de forma proeminente um avatar de IA limpo entregando explicações concisas, aprimoradas pela capacidade de "Geração de narração" em vários idiomas e "Legendas" precisas. Visualmente, deve empregar um design sofisticado e internacional com demonstrações claras do produto, enquanto o áudio permanece profissional e acessível a diversos públicos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo acelerado de 45 segundos especificamente para gerentes de mídias sociais, demonstrando como o HeyGen revoluciona a "Criação de Conteúdo para Mídias Sociais". Esta peça energética destacará o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações", mostrando rápida adaptabilidade para várias plataformas. O estilo visual deve ser impactante e dinâmico, com cortes rápidos ilustrando diferentes formatos de vídeo, acompanhados por música moderna e enérgica para cativar um público online moderno e enfatizar o fluxo de trabalho eficiente para "fazer vídeos curtos".
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeo Guia do Usuário com Avatar

Transforme seus guias de usuário em vídeos profissionais e envolventes com avatares de IA rapidamente e de forma eficiente para melhorar a compreensão e retenção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando o conteúdo do seu guia de usuário no editor de texto. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de Texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas palavras.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Navegue em nossa biblioteca diversificada e escolha um avatar de IA que melhor represente sua marca ou mensagem. Esses avatares de IA realistas narrarão seu guia com movimentos e expressões naturais.
3
Step 3
Adicione Voz e Visuais
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional, garantindo uma narração clara e envolvente. Você também pode integrar mídia relevante ou utilizar modelos e cenas integrados para enriquecer a experiência visual.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo guia do usuário esteja polido, basta exportá-lo no formato de proporção desejado. Nossa plataforma suporta vários redimensionamentos de proporção e exportações, tornando-o pronto para qualquer plataforma.

Simplifique tópicos complexos e melhore a educação

Simplifique tópicos complexos e melhore a educação

Simplifique a criação de explicações de produtos complexos e guias de usuário, melhorando a clareza e a compreensão para qualquer público.

Perguntas Frequentes

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo com avatar de IA eficaz?

O HeyGen se destaca como um gerador de vídeo com avatar de IA eficaz ao permitir que os usuários transformem facilmente roteiros de texto em vídeos de alta qualidade com avatares de IA realistas. Suas capacidades avançadas simplificam todo o processo de produção de texto para vídeo, aumentando a eficiência na criação de conteúdo.

O HeyGen pode produzir vídeos instrutivos com narrações e legendas multilíngues?

Com certeza, o HeyGen suporta narrações de IA multilíngues e legendagem automática, tornando-o um gerador de vídeo com avatar de IA ideal para criar vídeos instrutivos e guias de usuário diversos. Isso garante que seu conteúdo seja acessível e envolvente para um público global com facilidade.

Quais opções de personalização estão disponíveis para avatares de IA e edição de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA, permitindo que você crie Avatares de IA realistas adaptados à sua marca. O editor de vídeo de IA intuitivo também inclui modelos e cenas, redimensionamento de proporção e recursos de Auto-Legenda para refinar seu conteúdo de vídeo sem esforço.

Como o HeyGen alcança avatares de IA realistas com sincronização labial perfeita?

O HeyGen utiliza tecnologia sofisticada de Criação de Avatar de IA para garantir realismo notável e sincronização labial perfeita para todos os seus avatares de IA. Este processo avançado converte seu roteiro em conteúdo de vídeo com aparência natural, aumentando o engajamento do espectador por meio de precisão e qualidade.

