Crie um vídeo instrutivo conciso de 1 minuto projetado para novos usuários, atuando como um rápido "gerador de vídeo guia do usuário com avatar". Este vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA demonstrando como transformar rapidamente um roteiro simples em um vídeo polido usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e direto, com uma narração amigável e clara guiando o espectador passo a passo pela interface para um onboarding tranquilo.

