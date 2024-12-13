Avatares de IA: Crie Treinamentos de eLearning Envolventes

Crie conteúdo imersivo e interativo para cursos online com instrutores virtuais usando o Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Crie um vídeo de 60 segundos demonstrando como treinadores corporativos e profissionais de L&D podem desenvolver rapidamente módulos de eLearning envolventes. O vídeo deve apresentar visuais profissionais e limpos com uma narração autoritária, destacando como os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro agilizam o processo de produção de avatares de IA de alta qualidade em eLearning.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado a educadores e criadores de cursos online, mostrando o poder dos vídeos personalizados para experiências de aprendizado digital. Use visuais dinâmicos e amigáveis e uma voz encorajadora e natural. Enfatize como é fácil criar avatares e aumentar o engajamento dos alunos utilizando os avatares de IA da HeyGen e o suporte de Biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e departamentos de RH ilustrando como transformar materiais de treinamento complexos em conteúdo interativo. Este vídeo deve ter um estilo visual moderno e acelerado com uma voz animada e profissional, explicando os benefícios de usar a ferramenta de criação de avatares da HeyGen com seus Modelos & cenas e Redimensionamento de proporção & exportações para configuração rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 75 segundos voltado para gerentes de RH e coordenadores de treinamento, focando na capacitação eficiente de funcionários usando instrutores virtuais. O estilo visual deve ser elegante e corporativo com uma voz confiante e articulada. Destaque o gerador de vídeo de IA da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo com avatares de IA e Geração de narração, garantindo comunicação clara com Legendas/subtítulos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento Avatar University

Produza facilmente conteúdo de treinamento envolvente e impulsionado por IA para seus programas universitários ou de capacitação corporativa, transformando tópicos complexos em experiências de aprendizado acessíveis.

1
Step 1
Crie Seu Instrutor Virtual
Selecione ou projete um avatar de IA de nossa biblioteca diversificada, servindo como seu instrutor virtual para dar vida ao seu conteúdo de treinamento. Este é o seu principal instrumento de criação de avatares.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Insira seu roteiro educacional diretamente na plataforma. Nossa IA então sintetiza seu texto, impulsionada por nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, com o avatar escolhido, pronto para aprimoramento visual para seus módulos de eLearning.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aprimore seu vídeo utilizando nossos modelos & cenas para adicionar visuais relevantes, elementos de fundo e aplicar a marca de sua universidade ou empresa para personalizar seus avatares de IA em conteúdo de eLearning, garantindo uma aparência coesa e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento Personalizado
Finalize seu vídeo de treinamento baseado em avatar selecionando a proporção e qualidade desejadas usando nosso recurso de redimensionamento de proporção & exportações. Exporte para integração imediata em seu sistema ou plataforma de gerenciamento de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dê Vida ao Conteúdo Educacional

.

Transforme material educacional em experiências de aprendizado dinâmicas e imersivas usando narrativa de vídeo impulsionada por IA e instrutores virtuais para um engajamento profundo.

background image

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA da HeyGen melhoram o conteúdo de eLearning?

A HeyGen permite que você crie avatares de IA realistas que atuam como instrutores virtuais, tornando as experiências de aprendizado digital mais envolventes. Esses vídeos personalizados podem melhorar significativamente o engajamento dos alunos e são perfeitos para cursos online.

Quais recursos a HeyGen oferece para criação de avatares?

A HeyGen fornece uma plataforma intuitiva para criar avatares, oferecendo texto-para-vídeo a partir de roteiro, geração de narração e controles de marca. Você pode facilmente produzir avatares de IA personalizados para várias aplicações, incluindo treinamento baseado em avatares.

A HeyGen pode ser usada para capacitação especializada de funcionários e treinamento de habilidades interpessoais?

Absolutamente, a HeyGen é ideal para desenvolver conteúdo envolvente e interativo para capacitação de funcionários e treinamento de habilidades interpessoais. Aproveite a IA generativa para criar vídeos personalizados que promovam ambientes de aprendizado imersivos.

Como a HeyGen facilita a geração de conteúdo de vídeo de IA?

A HeyGen simplifica a produção de conteúdo de vídeo de IA permitindo que você gere vídeos a partir de roteiros com avatares de IA e narrações. Este gerador de vídeo de IA inclui modelos, legendas e redimensionamento de proporção para uma saída eficiente e profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo