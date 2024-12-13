A plataforma de geração de vídeo de IA do HeyGen é versátil, atendendo a uma variedade de propósitos gerais em diferentes indústrias. É ideal para criadores de conteúdo, capacitação de vendas, iniciativas de sucesso do cliente e treinamento educacional, permitindo que as empresas produzam vídeos profissionais de forma eficiente para diversas necessidades de marketing e comunicação.