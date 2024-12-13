Imagine um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a agências de viagens e empresas de turismo, mostrando como um gerador de avatares de última geração pode criar experiências personalizadas para os clientes. O estilo visual deve ser moderno e convidativo, apresentando diversos avatares de IA interagindo com destinos turísticos cênicos, acompanhados por música de fundo animada e uma narração clara e profissional explicando os benefícios das personas digitais. Este vídeo utilizaria o recurso de avatares de IA da HeyGen para dar vida a essas experiências de viagem virtuais, enfatizando a integração perfeita.

Gerar Vídeo