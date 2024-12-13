Modelos de Vídeos de Treinamento com Avatar: Impulsione o Aprendizado dos Funcionários

Crie rapidamente vídeos envolventes com avatares humanos para Treinamento de Funcionários, aproveitando poderosos avatares de IA para economizar tempo e recursos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um módulo dinâmico de treinamento de vendas de 45 segundos, projetado para equipes de vendas, enfatizando a construção de relacionamento com o cliente. O estilo visual e de áudio deve ser energético e motivacional, incorporando vídeos personalizados para mostrar cenários práticos, com música de fundo vibrante e geração de narração impactante.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional conciso de 30 segundos para especialistas em L&D e proprietários de pequenas empresas, destacando a facilidade de criar vídeos envolventes com avatares humanos. A estética deve ser moderna e limpa, demonstrando vários estilos de avatar e rápidas mudanças de cena utilizando os extensos Modelos & cenas do HeyGen, tudo com áudio nítido e informativo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo abrangente de Treinamento de Funcionários de 90 segundos para corporações globais, focando em protocolos de conformidade ou segurança. Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo e tranquilizador, projetado para uma força de trabalho diversa, apresentando visuais claros e gráficos explicativos, aproveitando Legendas para acessibilidade multilíngue e garantindo visualização ideal em todos os dispositivos com redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeo de Treinamento com Avatar

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e personalizados para diversos usos, desde integração até desenvolvimento de habilidades, usando modelos prontos para uso.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Treinamento
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de treinamento com avatar pré-desenhados, adaptados para diferentes objetivos de aprendizado. Esses modelos & cenas fornecem uma estrutura fundamental para otimizar seu processo de criação de vídeo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Avatar de IA
Insira seu roteiro de treinamento e selecione um avatar de IA apropriado para apresentar sua mensagem. Nossa plataforma converte seu texto em vídeo a partir do roteiro, permitindo que você visualize a apresentação instantaneamente.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Personalize seus vídeos de treinamento incorporando o logotipo, cores e outros elementos da sua empresa. Utilize controles abrangentes de branding (logotipo, cores) para garantir consistência e reforçar a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para garantir que seus vídeos de Treinamento de Funcionários estejam prontos para qualquer plataforma ou sistema interno.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos em Vídeos de Treinamento

Esclareça assuntos complexos em vídeos de treinamento, tornando tópicos avançados acessíveis e fáceis de entender para todos os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o treinamento de funcionários?

O HeyGen revoluciona o Treinamento de Funcionários permitindo que você crie Vídeos de Treinamento com IA envolventes com avatares de IA a partir de texto em minutos. Esta abordagem eficiente utiliza modelos de vídeo de treinamento para entregar vídeos de treinamento consistentes e impactantes para integração, treinamento de vendas e mais.

Que tipo de modelos de vídeo de treinamento com avatar o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece uma ampla variedade de modelos de vídeo de treinamento com avatar profissionalmente projetados para otimizar a criação de conteúdo. Esses modelos de criação de vídeo com avatar humano são perfeitos para diversos casos de uso, ajudando você a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

O HeyGen pode criar vídeos multilíngues para públicos diversos?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, permitindo que você alcance públicos globais diversos com seu conteúdo. Nossa tecnologia avançada de IA permite a fácil geração de narração em múltiplos idiomas, garantindo que sua mensagem seja compreendida mundialmente.

Como o HeyGen permite vídeos personalizados e branding?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos altamente personalizados através de avatares de IA customizados e controles extensivos de branding. Você pode incorporar seu logotipo, cores da marca e mídia única, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

