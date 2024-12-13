Criador de Cenários de Treinamento com Avatares: Construa Aprendizados Imersivos

Desenvolva treinamentos corporativos personalizados e interativos com avatares de IA realistas personalizados usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.

Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de RH, mostrando como o criador de cenários de treinamento com avatares da HeyGen pode simplificar a integração de novos funcionários. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, apresentando diversos avatares de IA interagindo em cenários comuns de trabalho, acompanhados por uma narração clara e encorajadora. Destaque a facilidade de criar conteúdo envolvente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar diálogos dinâmicos para treinamentos personalizados.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração técnica de 2 minutos voltado para desenvolvedores de software, demonstrando a criação de uma simulação de software complexa usando treinamento baseado em cenários. Utilize avatares de IA personalizados para atuar em interações de usuários dentro do software, com uma estética visual limpa e altamente detalhada e um estilo de áudio preciso e explicativo. Enfatize como a geração de Narração e Legendas da HeyGen garantem clareza na instrução técnica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 60 segundos direcionado a departamentos globais de L&D, ilustrando o poder dos apresentadores virtuais para oferecer treinamentos em várias opções de idiomas. Os visuais devem ser dinâmicos e representativos globalmente, mostrando vários avatares de IA falando diferentes idiomas, apoiados por uma trilha de áudio confiante e multilíngue. Este vídeo deve destacar a capacidade da HeyGen de implantar avatares de IA com Texto-para-vídeo para um alcance amplo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 75 segundos para designers instrucionais, detalhando os passos técnicos para produzir um módulo de vídeo interativo para treinamento corporativo. O estilo visual deve ser demonstrativo, focando na interface da HeyGen, com um guia de áudio prático e animado. Destaque como os modelos pré-construídos e o editor de Texto-para-vídeo podem ser facilmente aproveitados a partir do recurso de Modelos & cenas da HeyGen para acelerar a produção de vídeos e melhorar as experiências de treinamento personalizadas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Cenários de Treinamento com Avatares

Crie vídeos de treinamento envolventes e interativos com avatares de IA realistas e cenários dinâmicos, otimizando seus esforços de treinamento corporativo.

1
Step 1
Crie Seu Cenário de Treinamento
Comece selecionando um modelo pré-construído ou projetando cenas personalizadas para definir o cenário do seu treinamento baseado em cenários.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador virtual para experiências de treinamento imersivas.
3
Step 3
Adicione Seu Roteiro e Diálogo
Cole seu roteiro de treinamento, e nosso editor de texto-para-vídeo gerará diálogos naturais, impulsionados por IA, para o avatar escolhido.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo de Treinamento
Produza seu vídeo de treinamento completo, pronto para distribuição, com capacidades como redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Especializada

.

Simplifique assuntos complexos, como tópicos médicos, para melhorar significativamente os programas educacionais especializados.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos com avatares de IA?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos convertendo roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas. Nossa plataforma permite criar conteúdo de alta qualidade rapidamente, tornando a criação de vídeos complexos acessível a todos.

A HeyGen pode criar avatares de IA personalizados para treinamentos personalizados?

Com certeza, a HeyGen permite a criação de avatares de IA personalizados, incluindo gêmeos digitais, perfeitos para treinamentos personalizados e cenários de treinamento corporativo. Essa capacidade garante que seus apresentadores virtuais ressoem autenticamente com seu público.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para edição robusta de texto-para-vídeo?

A HeyGen oferece recursos técnicos robustos para edição de texto-para-vídeo, incluindo geração avançada de narração, legendas automáticas e suporte para múltiplas opções de idiomas. Essas ferramentas capacitam os usuários a produzir conteúdo de vídeo altamente polido e acessível sem esforço.

Como a HeyGen pode melhorar o treinamento baseado em cenários com vídeos interativos?

A HeyGen melhora significativamente o treinamento baseado em cenários, permitindo que você crie vídeos interativos com diálogos gerados por IA e avatares realistas. Isso cria experiências de aprendizado dinâmicas e imersivas, transformando o treinamento tradicional em simulações envolventes.

