Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de avatares de IA pode revolucionar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma narração animada e confiante. Destaque a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo profissional usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, ideal para campanhas rápidas em redes sociais ou anúncios de produtos, demonstrando um alcance de marketing eficiente.

Gerar Vídeo