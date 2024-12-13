Crie um vídeo vibrante de 45 segundos demonstrando a facilidade de usar um criador de prefeitura de avatar, direcionado a aspirantes a planejadores de cidades virtuais e novos usuários de ferramentas de criação de avatar. O vídeo deve apresentar visuais brilhantes e envolventes e uma narração animada, mostrando como projetar rapidamente uma impressionante "Prefeitura" virtual usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para guiar os usuários passo a passo, completo com um avatar amigável de IA.

