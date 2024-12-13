Sim, o HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA de ponta a ponta que inclui geração robusta de narração e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Isso garante que seu conteúdo de vídeo seja profissional e alcance um público mais amplo de forma eficaz, tornando-o uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdo.