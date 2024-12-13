Gerador de Atualizações de Equipe com Avatar: Vídeos Sem Esforço para Sua Equipe

Crie atualizações de equipe impressionantes e profissionais que cativam seu público usando nossos avatares de IA personalizáveis.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a equipes corporativas internas, mostrando como elas podem facilmente gerar atualizações consistentes de equipe usando um avatar de IA. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA profissional personalizável entregando as principais notícias departamentais, complementado por uma narração clara e confiante. Enfatize a eficiência de transformar um simples roteiro em um vídeo polido com a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para profissionais de marketing e equipes de vendas, ilustrando como a comunicação personalizada pode ser alcançada com avatares de IA. Visualmente, o vídeo deve ser moderno e dinâmico, destacando a criação de um Avatar Personalizado e seu uso em vários canais de marketing, com uma narração amigável e persuasiva. Demonstre a facilidade de aprimorar mensagens com a geração de Narração do HeyGen e suporte à Biblioteca de Mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, destacando a simplicidade de usar uma plataforma de vídeo de IA para criar comunicações rápidas e com marca. O design visual deve ser brilhante e fácil de usar, demonstrando vários avatares de IA interagindo com diferentes Modelos e cenas do HeyGen, todos apoiados por uma narração animada e entusiástica. Mostre como é fácil adicionar acessibilidade com as Legendas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 40 segundos para departamentos de RH e gerentes de treinamento, detalhando a eficiência da Geração de Vídeo de Ponta a Ponta com o HeyGen como um gerador de avatar de IA. Apresente uma narração autoritária e calma ao lado de um estilo visual informativo que mostra diversos casos de uso para avatares de IA em treinamentos corporativos, demonstrando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para implantação versátil.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualizações de Equipe com Avatar

Crie facilmente vídeos de atualização de equipe envolventes e profissionais com avatares de IA e branding personalizado para manter todos informados e conectados.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Atualização de Equipe
Comece colando seu roteiro de atualização de equipe escrito na plataforma. Nossa IA transformará seu texto em vídeo a partir do roteiro, gerando uma narração com som natural para sua atualização.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA Profissional
Navegue em nossa biblioteca diversificada e selecione um avatar de IA profissional para ser o porta-voz de sua atualização de equipe. Escolha um estilo que melhor represente o tom e a mensagem de sua empresa.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Enriqueça sua atualização aplicando as cores e o logotipo de sua marca usando os controles de branding. Personalize a cena com visuais relevantes para tornar sua mensagem impactante e consistente.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização de Equipe Envolvente
Uma vez personalizado, gere seu vídeo de avatar de IA. A plataforma finalizará sua atualização, incluindo legendas automáticas para acessibilidade, pronta para ser compartilhada com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Facilite o Compartilhamento de Conhecimento Interno

.

Gere cursos e atualizações internas de alta qualidade rapidamente, garantindo a disseminação consistente de conhecimento em toda a equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de avatares de IA para conteúdo profissional?

O gerador de avatares de IA do HeyGen permite que os usuários criem facilmente avatares de IA de alta qualidade e profissionais. Isso simplifica o processo de produção de conteúdo de vídeo envolvente para várias aplicações, desde marketing até atualizações corporativas, posicionando o HeyGen como uma plataforma líder de vídeo de IA.

O HeyGen pode transformar roteiros de texto em atualizações de vídeo envolventes?

Com certeza! O HeyGen utiliza capacidades avançadas de texto-para-vídeo para converter seus roteiros em vídeos dinâmicos com avatares de IA falantes, perfeitos para atualizações de liderança ou comunicações de equipe. Ele simplifica a geração de vídeo de ponta a ponta, tornando a criação de conteúdo profissional acessível e eficiente.

Quais opções de branding e personalização estão disponíveis para vídeos de IA no HeyGen?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos de IA. Com uma ampla gama de modelos e cenas e Criação de Avatar Personalizado, você pode garantir que seu conteúdo mantenha uma identidade de marca consistente e profissional com facilidade.

O HeyGen suporta a criação abrangente de vídeos com recursos como narração e legendas?

Sim, o HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA de ponta a ponta que inclui geração robusta de narração e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Isso garante que seu conteúdo de vídeo seja profissional e alcance um público mais amplo de forma eficaz, tornando-o uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo