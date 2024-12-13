Imagine um vídeo de 45 segundos mostrando como um pequeno empresário pode criar facilmente conteúdo envolvente para redes sociais. O público-alvo são pequenos empresários que buscam aumentar sua presença online. Visualmente, deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos de um avatar de IA apresentando destaques de produtos, complementado por uma narração animada e amigável. Este vídeo demonstrará o poder do recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo profissional.

Gerar Vídeo